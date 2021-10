Padre acusa a entrenador de natación de abusar sexualmente de su hija de 14 años

Un escándalo al interior de la Federación Salvadoreña de Natación (Fesnat), por presunto abuso sexual a una menor de edad, ha salida la a luz esta mañana luego que un padre de familia, molesto, fuera sacado de las instalaciones deportivas por otros individuos después que el hombre señalara que un entrenador de esta disciplina abusó de su hija atleta de 14 años de edad.

Molesto por los empujones, el afectado decidió hacer pública la denuncia, con la finalidad de que el resto de personas se enteraran de lo sucedido en la Federación.

“A mi hija de 14 años el hermano de este tipo (al cual señala con su mano) la tocó, abusó de ella, la acosó sexualmente. Lo habían quitado y lo volvieron a restituir aquí”, dice molesto el padre de familia, escena que quedó documentada en un vídeo que ha circulado por redes sociales.

“La Federación tiene la culpa y el club también (no especifica cuál). Yo no me voy a quedar callado ante un abuso sexual. No me voy a quedar callado”, recalcó, recibiendo los aplausos del público presente en las instalaciones acuáticas.

La denuncia pública hecha por el padre de familia. /Video Aquí El Salvador TVE

De momento se desconoce la identidad de la víctima y la del padre denunciante, solo se sabe que sucedió en agosto de este año, pero el video comenzó a circular para que el caso llegara a las autoridades del Instituto Nacional de de El Salvador (INDES).

Inmediatamente, el presidente del INDES, Yamil Bukele, se pronunció por medio de sus cuentas oficiales, alegando que ya se encuentran realizando las investigaciones pertinentes y que ya contactó a los padres de familia denunciantes para brindarles “acompañamiento, apoyo legal, psicológico y deportivo”.

“Las Federaciones y asociaciones deportivas nacionales son entidades privadas, con personalidad jurídica y con estructura administrativa independiente. Por eso se convocó a los padres de familia agraviados, para brindarles el acompañamiento y apoyo legal, psicológico y deportivo. Y no habiendo acudido a este llamado, sin justificación alguna, se procedió a presentar el aviso ante las autoridades correspondientes”, manifestó el titular del INDES.

Las federaciones y asociaciones deportivas nacionales son entidades privadas, con personalidad jurídica y con estructura administrativa independiente. pic.twitter.com/sveMW7IGo6 — Yamil Bukele (@ybukele) October 14, 2021

Según Bukele, el caso ya está en manos de Fiscalía General de la República de El Salvador FGR), el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia de El Salvador (CONNA) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Por su parte, la Fesnat comunicó que tras la denuncia del padre ocurrida el pasado 9 de octubre durante un evento deportivo, ya tomó las acciones correspondientes “a fin de brindad seguridad para todas las personas que disfrutan de este deporte”.