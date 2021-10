Michell Mercado: “Estoy esperando la oportunidad de poderme nacionalizar”

Michell Mercado, jugador nacido en Colombia, es una de las piezas fundamentales del equipo capitalino. El delantero dio su opinión al público a través del programa “Alianza Radio”, donde habló un poco sobre los últimos resultados de Alianza y que, a pesar de estar en primer lugar, asegura sentirse en deuda con la afición.

El colombiano aseguró que los ánimos están al cien luego de la última victoria ante el Municipal Limeño, donde Alianza venció por goleada de 3-0. Michell mencionó que el triunfo fue la mejor motivación previo al paro por las eliminatorias mundialistas.

Durante la entrevista, se le preguntó su opinión acerca de la selección mayor y su actuación en las eliminatorias.

“A pesar de los resultados, se ha visto muchísima mejoría, el profesor Hugo Pérez está haciendo un gran trabajo con el equipo. Llevo muchos años de estar acá y me atrevo a decir que es una de las mejores selecciones desde mi llegada al país”, expresó.

El colombiano no descarta la oportunidad de representar a El Salvador en algún futuro. Michell Mercado formó su familia aquí en el país; su esposa y su hija son salvadoreñas. Sabiendo esto, fue imposible no preguntarle sobre su posible nacionalidad.

“Estoy inscrito como extranjero y estoy esperando la oportunidad de poderme nacionalizar para poder ocupar la plaza de nacional, no es mi país pero tengo mi familia aquí y me siento un salvadoreño más, la verdad, por todo lo que me ha dado”, declaró.

El delantero colombiano llegó al país hace seis años y comenzó su carrera como futbolista, Michell inició en Segunda División en equipos como el Roble, para más adelante debutar en el circuito mayor hasta que logró llegar a Alianza. El jugador mencionó estar bastante agradecido con El Salvador por las oportunidades que le ha brindado para desenvolverse como futbolista y como persona.

Respecto al futuro de Alianza, recalcó que harán todo para jugar la gran final el 19 de diciembre y conseguir la copa 16 que se les negó el torneo pasado. El colombiano sabe la importancia de ganar los partidos que se vienen en las próximas jornadas para poder lograr el objetivo. El equipo capitalino recibirá a CD Platense y al Chalatenango en la jornada 13 y 14 del Apertura.

“Se vienen dos partidos que hemos estado esperando y primero Dios saquemos esos seis puntos de local, a todos nos ha dolido la eliminación porque sabíamos que podíamos dar más, ahorita todos estamos concentrados en salir campeón sí o sí”, recalcó.