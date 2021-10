México presenta dos bajas para choque contra El Salvador

Luego del triunfo contundente de 3-0 de la selección de México sobre Honduras en el Estadio Azteca, el técnico Gerardo “Tata” Martino confirmó que su equipo presenta dos bajas para el choque del próximo miércoles contra El Salvador correspondiente a la sexta jornada de la Octagonal, una por lesión y la otra por acumulación de tarjetas.

Las ausencias serán Jorge Sánchez, lateral derecho del América que sufrió una lesión muscular durante el partido contra Canadá, mismo en el que anotó gol, además de César “Cachorro” Montes, defensa central del Monterrey, quien tampoco hará el viaje al El Salvador por suspensión.

“Jorge Sánchez está descartado para el juego contra El Salvador y no hará el viaje… César tuvo su segunda amarilla y no puede jugar, por lo que no va a hacer el viaje”, comentó el técnico nacional.

Los jugadores que podrían reemplazar las bajas son Julio César Domínguez, Johan Vásquez o Néstor Araujo, quien fue titular el jueves ante Canadá, pero no vio minutos ante la “H”.

Otro que también es duda es el delantero del América, Henry Martín, quien ha presentado problemas en la pierna derecha.

México llega a este duelo cómo líder indiscutido con 11 puntos, seis más de los que tiene la Selecta, sexta en la clasificación.