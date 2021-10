Lo último que supo sobre su hija la madre de jugadora desaparecida en Santa Tecla

El pasado 20 febrero, el Sonsonate FC daba la bienvenida a Claudia Jimena Ramírez como su nuevo refuerzo para el Clausura 2021, fichaje que sus compañeras aplaudieron dando “me gusta”, “me encanta” y comentarios de felicitaciones a la jugadora; pero transcurridos tres meses, con el descenso administrativo del equipo de la Primera División, el proyecto femenino despareció y la futbolista se quedó jugando a nivel amateur.

Después de tener un recorrido por equipos como Alianza FC, Atlético Marte y Sonsonate FC, su madre ya no recuerda el nombre del último cuadro para el que estaba jugando en la colonia, ese que representó por última vez el pasado domingo 24 de octubre, cuando desapareció sin dejar rastro.

Cuenta Teresa, madre de la jugadora desaparecida, que ha unido al fútbol femenino nacional al lograr muchas publicaciones de futbolistas que piden ayuda para dar con su paradero, que Jimena tenía partido a las 6:00 de la tarde el domingo y eso fue lo último que supo de ella.

“Ella iba a jugar el domingo en Santa Tecla. Lo último que me han dicho es que después del partido se cambió y le dijo a las niñas que ya iba a regresar, y ahí dejó el bolsón”, relata, angustiada, la mamá de la futbolista.

Según Teresa, su hija es muy “reservada con sus cosas” y no le daba mayor información de adónde iría exactamente cuando salía de casa, pero ella confía mucho en Jimena porque tiene un montón de amigas que le muestras su aprecio y cariño.

“Ella agarra camino y dice ‘ya voy a venir’. A veces se va a trabajar a un comedor con una compañera, pero nunca me decía nada. Ella es bien reservada. Solo me decía ‘voy a estar trabajando allá donde la Karen’”, sostiene su progenitora, quien comenzó la búsqueda tras escuchar el relato de sus compañeras.

“Ella iba a jugar a las 6:00 y después iba a jugar otra compañera a las 8:00. Ellas han publicado todo esto porque están preocupadas porque no aparece”, manifiesta Teresa.

Tanto su madre como sus amigas la han llamado incesantemente, sin respuesta. Entonces, Teresa dio su autorización para que comenzara la búsqueda por las redes sociales, alcanzando un radar amplio con el apoyo de muchas jugadoras de la Liga Femenina.

“Yo les dije que si hacían esto (publicar) para ver si mi hija estaba con alguien o si la habían visto o algo”, dice, asegurando además que ya dio aviso a la Policía.

La madre de Jimena se mantiene positiva de que pronto aparecerá, porque hay gente que le ha llamado para decirle que la han visto en ciertos lugares como La Ceiba de Guadalupe y Santa Elena, aunque teme que solo se trate de una confusión por parte de estas personas.

El desconcierto que se ha generado en ella es grande, pues también le han manifestado verla “conectada” en WhatsApp en horas de la madrugada. Este tipo de información le genera esperanza, por un lado, al darle pistas de que está con vida; aunque, por el otro, también le llena de angustia la posibilidad de que le hayan arrebatado el teléfono móvil y sean otros los que estén ‘en línea’ usurpándola.

“Ella es bien apegada a toda la gente, tiene un gran montón de amigas, todas están bien preocupadas porque no contesta el teléfono. Yo le he estado marcando y tampoco contesta… No sé cómo hacer para buscarla porque no andaba papeles”, manifiesta Teresa.

No importa que en el dorsal de cada jugadora diga “Brenda”, “Paola”, “María”, “Alexandra”, “Stefanny” o “Alejandra”. Con lo sucedido, ahora todas son “Jimena”. Es por ello que algunas han girando convocatoria para hacerse presentes este sábado 30 de octubre a las 4:00 p.m. en el monumento al Divino Salvador del Mundo.

“Vengan con su camisola de fútbol de sus respectivos equipos, sean de Primera División o de reserva o de sus barrios, no importa. Unámonos como familia fútbol y hagamos presencia para recuperar a Jimena sana y salva”, ha publicado su amiga Alexandra Ventura.

Si alguien sabe algo sobre Jimena, la familia ha facilitado el número telefónico 7585-6331. En el momento de su desaparición, la jugadora vestía camisa morado lila, shorts y zapatos tenis color rojo.

“Yo no quiero pensar que le haya pasado algo. Quiero pensar que está con alguna amiga. Yo tengo la esperanza de que regrese”, dice rota en llanto la madre de Jimena.