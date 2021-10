La Selecta pierde a legionario para partidos ante Jamaica y Panamá

El New Mexico United, de la USL Championship, anunció esta tarde que el legionario salvadoreño, Amando Miguel Moreno, y estará fuera de las canchas el resto de la temporada tras sufrir una grave lesión con el club de la Segunda División de Estados Unidos.

Al realizársele los respectivos exámenes médicos, estos arrojaron que el volante nacido en Nueva Jersey, Estados Unidos, sufrió en San Diego un desgarro del ligamento cruzado anterior en el partido disputado del pasado domingo ante el equipo de dicha localidad, el cual acabó 1-1.

“Una mala noticia para la familia Black & Yellow y nuestros amigos en Selecta, ya que nos entristece informar que la lesión que Amando sufrió en San Diego resultó ser en un desgarro del ligamento cruzado anterior. Mando estará fuera el resto de la temporada”, notificó el club.

Los partidos contra Jamaica y Panamá se disputarán en la ventana de noviembre, el 12 en casa y el 16 de visita, respectivamente, por lo que el jugador no podrá ayudar al equipo de Hugo Pérez.

