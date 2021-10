Hugo Pérez: “Pensaban que estábamos obteniendo dinero por recomendar jugadores”

Después de la derrota de 2-1 de la Selecta contra Costa Rica el pasado 10 de octubre, el técnico de la Selecta, Hugo Pérez, dio unas declaraciones que asombraron a muchos al manifestar que “el enemigo está adentro” y que había algunas personas queriendo “desestabilizar el trabajo” que trata de realizar dentro de la selección.

La noche anterior a enfrentar a México, el seleccionador habló con la prensa después de sostener una reunión con los presidentes de los clubes de la Primera División, indicando que todo se había aclarado y que solo se trató de “un malentendido”.

Esta mañana, el director técnico de El Salvador amplió cuál fue ese malentendido y a qué se refirió cuando dijo que el enemigo estaba adentro, en una entrevista concedida hoy al programa radial “La Tribu” de la 107.7.

“Tuvimos una reunión para aclarar lo que había pasado, que tenía que ver con el cuerpo técnico. Yo creo que nuestros jugadores, los mejores, tienen que tener oportunidad de salir para que ellos puedan crecer y nosotros les hemos estado dando información en el sentido de ayudarlos, porque hoy en el fútbol cada jugador tiene a alguien que lo representa”, dijo Hugo Pérez.

Fue ahí donde se generó la confusión, pues a algunos dirigentes de los clubes les habían dicho que el cuerpo técnico estaba recibiendo dinero por recomendar agentes a los jugadores para que pudieran dar el salto al fútbol extranjero.

“Había un mal entendido de que nosotros como cuerpo técnico estábamos hablando con jugadores y dándoselos a representantes y que nosotros íbamos a obtener dinero por representar o dar información de un jugador. Jamás lo he hecho y jamás lo voy a hacer”, aclaró el técnico.

De acuerdo a Hugo Pérez, en la selección, todos futbolistas que vienen de afuera tienen representantes, pues así se maneja el fútbol moderno, por lo que, si hay interés de algún agente en los jugadores salvadoreños, no debería extrañar.

La confusión se generó después de la Copa Oro, cuando varios agentes se acercaron al cuerpo técnico a preguntar por los seleccionados que él consideraba que tenían capacidad para jugar afuera.

“Yo no voy a recomendar a ningún agente que piense que no le va a ayudar a ninguno de los jugadores. Porque hay agentes que se aprovechan también. Por eso hubo un mal entendido que nosotros estábamos obtenido dinero por recomendar jugadores y jamás. Primero, la FIFA no te lo permite, es Ley; y segundo, nosotros no necesitamos hacer eso. Creo que eso es una cosa muy negativa si alguien lo hace”, manifestó.

Para Hugo Pérez varios jugadores tienen la capacidad de jugar fuera del país, por lo que los clubes dueños de su pase deberían facilitar la salida, en una operación en la que no saldrán perdiendo al venderlo.

“No puede ningún jugador salir del país, ni puede ir a otro equipo hasta que el club que lo quiere, el agente y el club al que le pertenece el jugador, lleguen a un acuerdo”, aclaró.

Y aseguró que esto es algo que va a seguir pasando sobre todo después de sostener partidos internacionales con la Selecta, por lo que el tema debía aclararse. “Después del partido contra Costa Rica y Panamá siguen preguntando por nuestros jugadores, y para mí eso es bueno porque salen y también para los clubes”, apuntó, cerrando que “mientras yo esté en la selección, vamos a ser transparentes”.