Hugo Pérez: “Le hemos dado una alegría al país”

Finalmente la selección logró obtener su primera victoria en la Octagonal final tras vencer a Panamá. El salvador sumó tres puntos importantes que lo dejan por el momento en la quinta posición en la tabla. Posteriormente al partido, el seleccionador nacional, Hugo Pérez, se mostró bastante contento con la actitud de los jugadores, la cual asegura fue un factor principal para obtener el triunfo.

“Me siento contento por el triunfo pero más por los jugadores. Esta noche le hemos dado una alegría al país, es increíble lo que ellos hicieron ahora ante un buen equipo. Gracias a Dios que pudimos obtener el triunfo, toda la gloria para él y para los jugadores”, apuntó.

“Lo que los jugadores hicieron hoy en la noche, es lo que realmente ellos sienten en su corazón, lo que vivieron, lo que sienten por representar este país. Para mí es un agrado estar con ellos, es un placer; esto es otro paso más que hemos dado pero falta mucho todavía”, comentó.

Con la lluvia azotando el campo de juego durante todo el partido, los equipos no podían desarrollar su fútbol cómodamente. Hugo Pérez aseguró que la desventaja por el terreno fue para ambas selecciones y lo que hizo diferencia fue la actitud de parte de los jugadores salvadoreños.

“La realidad es que el campo es igual para los dos equipos, ni es favorable para nosotros, ni para ellos. Pero hay una diferencia que no tiene que ver nada con el campo ni lo táctico, y es la actitud de nuestros jugadores; el campo estaba igual para los dos, nosotros aprovechamos la oportunidad que tuvimos, y gracias a Dios nos llevamos el triunfo y es gracias a la actitud que tuvimos para jugar”, recalcó.

Durante la conferencia de prensa, varias de las preguntas fueron con miras de cara al partido del domingo ante Costa Rica, encuentro el cual Hugo Pérez aseguró que será un reto complicado debido a que no hay equipo fácil en la eliminatoria.

“No quiero hablar de Costa Rica, hoy en la noche lo más importante es que los jugadores descansen, cuando estemos allá podes preguntarme lo que querrás. Repito, las siete selecciones que compiten, todas tienen jugadores importantes y de experiencia, todos son buenos, pasa que todos empiezan de diferentes maneras. No puedo decir que hay equipo débil, quizás a nosotros nos vean así, pero a mí eso no me afecta, lo único que tenemos que hacer nosotros es concentrarnos en nuestro juego y competir como lo hicimos hoy” explicó.

La selección salvadoreña ya emprendió su viaje hacia San José para disputar el partido el domingo. La Federación costarricense confirmó que el encuentro se llevará a cabo a puertas cerradas debido a que no cuentan con la logística necesaria para asegurar que todos los que asistan cuenten con su certificado de vacunación completa.