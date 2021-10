Hugo Pérez: “El cuarto puesto se va a pelear porque todavía estamos cerca”

Tras las dos derrota seguidas sufridas por El Salvador ante Costa Rica y México, se dejaron escapar seis puntos, tres de ellos en casa, por lo que el seleccionador Hugo Pérez se mostró consciente en la conferencia de prensa pospartido, de que ya solo queda pelear por alcanzar al menos el repechaje intercontinental, es decir, el cuarto puesto, salvo que pase una situación fortuita, pues el líder, el Tri, le saca a la Selecta nueve puntos.

—¿Realmente ve usted a El Salvador peleando ese cuarto boleto?

—Sí, lo veo. Pero tenemos que enfocarnos en el próximo partido que es Jamaica, porque es fácil decir bueno nos tocan dos partidos tenemos que ganar, son seis puntos, sin haber jugado ningún partido. Entonces, el cuarto puesto se va a pelear porque todavía estamos ahí cerca, a uno o dos puntos la mayoría de equipos. Mientras tengamos posibilidades, lo vamos a pelear, ya sea en casa o sea afuera, pero vamos partido a partido, respondió Hugo Pérez.

De momento, el cuarto puesto lo ocupa Panamá, selección a que hay que enfrentar en la ventana de noviembre y que le saca a El Salvador tres puntos.

—¿Qué opina del arbitraje y de la situación en la que se encuentra su selección?

—No quiero hablar de los árbitros porque no he visto el vídeo, no sé si fue penal, la tarjeta roja… En cuanto a la segunda, estamos en una situación, no crítica, pero sí con urgencia para la próxima fecha FIFA. Ya se despegaron Canadá, Estados Unidos y México. Los demás tienen la oportunidad ahorita tal vez de meterse tercero o pelear el cuarto para tener una oportunidad de ir al Mundial, consideró.