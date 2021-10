Expertos detallan qué probabilidades tiene la Selecta de ir al Mundial de Catar

“We Global Football”, un sitio web de predicciones y estadísticas con base en Estados Unidos y Alemania, agrupó por categorías a los países que compiten en las diferentes eliminatorias, según las probabilidades que tienen de ir al Mundial de Catar 2022.

Según este grupo de expertos, después de la ventana internacional de octubre, las 10 selecciones que están próximas a sellar su boleto son Brasil (con el 100 % de probabilidades), Argentina, Inglaterra y Bélgica (todas con el 99.98 %), México (99.71 %), Irán (99.70 %) y Francia (99.65 %).

Este grupo ha sido denominado “Looking very strong” (Lucen muy fuertes), donde también aparecen en el área de Concacaf, Estados Unidos en el puesto 12 (95.96 %) y Canadá en el 14 (91.60 %).

En el grupo “Decent shape” (Forma decente) no aparecen ninguna selección del área. Están Australia, Japón, Suecia, Arabia Saudita y España.

Otras selecciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, como Panamá, Costa Rica y Jamaica fueron ubicadas en la categoría “Work to do” (Trabajar para lograrlo)”, en el puesto 41, 46 y 51, respectivamente, con el 22.24 %, 17.83 % y el 16.11 de probabilidades.

La selección de El Salvador, por su parte, fue ubicada en la cuarta categoría de “Needs a miracle” (Necesitan un milagro), al aparecer en el puesto 63 con el 4.64 %; mientras que Honduras, que marcha última en la Octagonal, se sitúa en el puesto 67 con 2.78 % de probabilidades matemáticas.

