Despiden a periodista por llamarle “negro” a jugador del Real Madrid

La periodista deportiva, Lorena González, fue despedida de Radiotelevisión Española (RTVE) por un comentario racista que hizo en señal abierta sobre el futbolista Eduardo Camavinga, que el pasado 31 agosto fichó por el Real Madrid.

La comunicadora creía que su micrófono estaba apagado y que solo escuchaban sus colegas en el programa ‘Estudio Estadio’, el pasado mes de septiembre, cuando en la pantalla aparecía el futbolista nacido en Angola, durante su presentación oficial con el Madrid.

“Tío, es más negro que el traje”, se le escuchó decir a González, comentario que se volvió viral en seguida y que le costó su empleo en RTVE.

Luego, la periodista reconoció su error y pidió disculpas públicas a Eduardo Camavinga, pero de nada sirvió para salvar su carrera en el canal de señal pública de España.

“Yo no soy mártir ni ejemplo de nada, pero esto ha acarreado que me hayan sacado de forma abrupta de TVE. He pedido perdón por un error, por un comentario que hice supuestamente a micro cerrado, pero no voy a pedir perdón por un comentario racista porque jamás lo hice”, descargó la periodista en diálogo con Radio Marca, donde confirmó su despido.

“He hablado personalmente largo y tendido con Camavinga y en ningún momento se sintió ofendido. Algunos quieren ser más papistas que el Papa. Tengo familia, ansiedad y una casa que pagar… esto es demasiado desmesurado”, acuñó, aduciendo que “para mí no es un comentario nada despectivo o peyorativo. No estoy menospreciando al jugador”.