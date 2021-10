Desgarrador relato de Patrice Evra al confesar que fue abusado por su maestro de niño

El exfutbolista senegalés nacionalizado francés que jugaba de defensa y que fue compañero de Cristiano Ronaldo en su primera etapa con el Manchester United se abrió en una entrevista concedida a ‘The Times’, en la que habló de su pasado, confesando uno de sus episodios más tristes, al ser abusado sexualmente por su maestro cuando era niño.

El futbolista reveló que de chico se hospedaba en casa de uno de sus maestros tres noches a la semana, situación de la que se aprovechó su profesor quien intentaba tocarle cuando pensada que estaba dormido.

También agregó que el maestro se “excitaba sexualmente” y se “tocaba a sí mismo” mientras intentaba desnudarlo.

“Cuando se acababan las clases, cuando me tocaba dormir allí, se me formaba un nudo en el estómago”, manifestó, añadiendo que durante la última noche que se quedó en su casa, al lograr convencer a su madre que no le dejara ahí más tiempo, “el profesor me forzó con violencia”.

“No me avergüenzo cuando reconozco que me sentí como un cobarde durante muchos años por no hablar del tema. Era algo que me oprimía el pecho. Pero esto no lo hago por mí, sino por los niños. No quiero que nadie se sienta avergonzado por vivir algo así”, dijo durante la entrevista.

Evra, además, recordó que, cuando su carrera comenzaba a despegar, fue contactado por la policía, pues al parecer el profesor tuvo otras víctimas que lo denunciaron. Sin embargo, el jugador se negó a hablar del tema en ese entonces. “Lamento esa decisión”, dijo.

Según el exfutbolista de otros equipos como la Juventus, lo más difícil fue contárselo su mi madre, quien le dijo que si el maestro seguía vivo “lo mataría”.

“Soy consciente de que mi madre y mi familia investigarán el tema para ver si pueden demandarle, pero la verdad es que enterré esto tan profundamente… Nunca he pensado en ir a juicio”, agregó.

Sin embargo, invita a otros niños y niñas que atraviesan por la misma situación a que hablen y que no sientan miedo ni se avergüencen de ellos mismos.

“Si eres un niño, lees esto y están abusando de ti, no tengas miedo: cuéntalo. No te avergüences, porque no hay vergüenza. Lidia con la situación hablando sobre lo que está sucediendo”, cerró.