De la desaparición de su hermano en San Martín a cumplir su sueño de jugar en Europa

La vida es como una montaña rusa. Un carrusel de emociones. Hace más de tres meses, mientras la salvadoreña, Samaria Gómez, estaba en Nicaragua jugando con su equipo, Real Estelí, su hermano Ronald Santiago Gómez desaparecía en San Martín un 5 de julio, pero un mes después, el 8 de agosto, la futbolista saboreaba la gloria al levantar el bicampeonato con el “Tren”, título que dedicó, lógicamente, a su hermano de 22 años y a su familia.

Entonces, jugando con el corazón roto por lo sucedido con hermano, nunca tiró la toalla y regresó al país como campeona. Con el título en mano, pidió ayuda al Gobierno para que ayudara a su familia a localizarlo.

“Hoy, me tomo el tiempo para hacerle una petición al Gobierno de El Salvador. Como jugadora legionaria, represento dignamente a mi país, por tanto, les pido de corazón que me ayuden a encontrar a mi hermano, el cual lleva un mes y una semana desaparecido”, publicó en sus redes un día después de conquistar el campeonato en Nicaragua.

Las horas pasaban. Los días pasaban. Las semanas pasaba. Los meses pasaban. Y ojalá no sean los años… Ya se cumplen tres meses y nueve días sin noticias de Ronald, pero la vida le ha premiado su perseverancia y persistencia con pasaporte a Europa para que haga realidad uno de sus sueños.

Samaria Gómez hizo sus maletas ayer para volar hacia Francia. Hoy subió una foto en la que se le ve, con una sonrisa, y la Torre Eiffel a sus espaldas.

La felicidad no puede ser plena, pero tampoco nadie la puede privar de sonreír, sobre todo cuando en su vida en San Martín, uno de los municipios más estigmatizados de El Salvador, solo le tocó cargar con situaciones difíciles en su espalda, nunca con uno de los monumentos más visitados.

“Europa no es fácil. Muchos pueden decir que voy a Segunda División, pero creo que no se compara en nada a Centroamérica; Segunda División es algo muy interesante para mi vida. Siempre dije que si me iba para Europa, quería empezar desde cero. Es un nuevo reto en mi vida y, si Dios me lo permite, llegaré a Primera”, se trazó la jugadora.

Aún no revela cuál será el equipo. Pero pronto se conocerá cuando sea presentada oficialmente dentro de unos días.

“Al final el machismo siempre existe en muchas personas, pero creo que el entusiasmo de una, las ganas de querer hacer las cosas bien, nos alegra muchísimo. De mi parte, decirles a las niñas que no se dejen llevar por lo que dicen los demás, al final esto es fútbol, a veces somos mejores que los hombres, eso se refleja en las canchas”, comentó la jugadora de 19 años.

Ahora, se ha mentalizado, trabajar duro y abrir la puerta para sus demás compañeras que, como ella, compartir el mismo sueño: salir de El Salvador.

“Esto servirá también para abrir las puertas para otras compañeras, y dejar claro que El Salvador tiene jugadoras muy buenas, que también pueden sobresalir fuera del país”, señaló.