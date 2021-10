¿Cómo solucionar la falta de gol en la Selecta?

La falta de gol ha sido un problema eterno en la selección nacional, y mucha responsabilidad han tenido los clubes, al ser la delantera la zona que más se refuerza con extranjeros, truncando el talento chicos que puedan desarrollar su potencial desde tempranas edades, contario a lo que sucede en países europeos.

La Selecta suma cinco partidos entre oficiales y amistosos sin poder sumar un solo gol y, por lo tanto, es un tema que preocupa no solo a los aficionados, sino al seleccionador Hugo Pérez que ha tenido que ensayar con varias posibilidades, con la esperanza de que algún día llegue.

El técnico se basa en la premisa de que el problema de anotar no se debe en sí a la falta de un goleador, sino la falta de crear oportunidades o concretar dichas oportunidades, ¿pero qué se puede hacer para solucionar la falta de gol?

1. Ensayar más combinaciones

Para el seleccionado Amando Moreno, que proviene del fútbol estadounidense, la Selecta logrará generar varias oportunidades en el partido de mañana contra Panamá, pues el algo en lo que están haciendo mucho énfasis.

“Sabemos que no hemos metido gol en varios partidos, entonces es algo que hemos estado hablando mucho. ¿Cómo podemos mejorar eso? Ahorita estamos haciendo más acciones a gol, más combinaciones para ver cómo podemos movernos mejor en el ataque para poder anotar”, apuntó en conferencia de prensa.

2. Pisar más el área y tener más movilidad

Hugo Pérez ha sido enfático en que quiere velocidad y transiciones rápidas, moviendo el balón de lado a lado, según lo manifestado por el legionario Pablo Punyed, que milita en el fútbol de Islandia.

No quiere a gente estática dentro del área, por eso Amando considera que los goles se van a dar. “Yo sé que va a haber oportunidades de meter gol. Cuando yo regresé con mi equipo eso fue algo en lo que yo traté de enfocarme más, de mejorar en ese aspecto, de meterme más en el área, buscar maneras de estar más activo. Yo me siento bien y es algo en lo que he mejorado”, indicó.

3. Probar otras alternativas en ataque

Si bien Hugo Pérez quería tener a Nelson Bonilla en la delantera, quien ha estado goleando en Tailandia en los últimos partidos, las restricciones por la pandemia no se lo permitieron, pero ahora apostó por Cristian Gil, el único salvadoreño que destaca en la tabla de goleadores del torneo Apertura 2021, con cinco tantos. El resto que artilleros que descuellan son puros extranjeros.

“Yo siempre he sido ‘9’ a veces me han ocupado por fuera, por ausencia de jugadores, y gracias a Dios he podido hacer las cosas bien, pero siempre me he caracterizado por ser ‘9’ por mi viejo, porque aprendí de él y me gusta estar dentro del área porque me gusta hacer goles y celebrarlos”, manifestó el delantero que ahora tendrá su primera oportunidad de vestir la Azul y Blanco con la mayor.

4. Más delanteros no es sinónimo de gol

Ya lo demostró Pep Guardiola con el Manchester City en la Champions pasada, al alcanzar un subcampeonato jugando sin un “9” de área, apostando por un ataque liderado por puros mediocampistas.

No es que se esté comparando el City de Guardiola con la Selecta, solo vale resaltar la idea.

“Sí. Tenemos cinco partidos que no anotamos, pero eso no quiere decir que si traemos a alguien de aquí o de afuera nos va a resolver ese problema. No es cierto. El problema de anotar no es la falta de un goleador, sino la falta de crear oportunidades o concretar oportunidades. Eso no lo hemos hecho bien y es la realidad”, subrayó el seleccionador.