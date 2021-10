Carlos de los Cobos advierte al Tata Martino sobre el césped del Cuscatlán

En la visita de Panamá la semana pasada al estadio Cuscatlán, el técnico Thomas Christiansen ya parecía advertido que la hierba estaba “muy alta e irregular”, lo cual podría ser afectar al estilo de juego que él pretende implementar en la selección canalera, y ahora, previo al duelo contra México, un bueno conocido de El Salvador también alertó al entrenador Tata Martino de las pésimas condiciones con las que se puede encontrar.

El extécnico de la Selecta, Carlos de los Cobos, concedió una entrevista al programa mexicano Marca Radio MVS, donde los panelistas le preguntaron, previo al duelo de hoy: ¿Qué puede esperar la selección mexicana en esta visita a El Salvador? ¿Si cree que ambiente que se veía ha cambiado? y ¿Qué le dirías a Tata Martino?

El exseleccionador dio le sus valoraciones alertándolo principalmente sobre el estado de la cancha del Cuscatlán, coincidiendo con Thomas Christiansen.

“Los jugadores mexicanos están acostumbrados a competir en un césped como alfombra, donde la pelota corre a una velocidad rápida y en este caso no va a ser así porque el Cuscatlán es un pasto diferente, no es una cancha ideal y óptima, entonces no va a permitirle a México tener la velocidad que normalmente tienen los jugadores cuando juegan en sus equipos, hablando sobre todo de la Liga Europea”, respondió el mexicano.

Esto puede empeorar a raíz de las condiciones climáticas que vive el país, pues se pronostican lluvias para el transcurso de la tarde y noche, tal como sucedió el jueves pasado en el partido contra Panamá, lo cual le pasó factura con derrota a los canaleros.

Otro punto que resaltó De los Cobos fue el ambiente hostil de la afición salvadoreña, pues “normalmente están esperando este partido con mucha ansiedad y con muchos deseos”.

“De hecho hay un dicho que manejan allá en El Salvador, con el que no estoy muy de acuerdo: “Al Mundial no vamos, pero a México le ganamos”, manifestó.

“Será un partido difícil en cuanto al ambiente, la atmósfera es difícil para los jugadores desde que pisan el aeropuerto con una resistencia, con la gente presionando, gritando, así como en el trayecto al hotel y en el hotel, y en la noche anterior del partido que se paran afuera a darles serenata”, apuntó.

—¿Qué le dirías a Tata Martino?, le preguntaron.

“La atmosfera no debe influir en desenvolvimiento en el terrero de juego porque va a ser difícil. Y que jueguen concentrados. Desde un principio se va a sentir la presión. Hasta el arbitraje siente esa presión”, indicó.