Analistas de ESPN: “El Salvador se ha quedado en el tiempo”

“El Salvador no existió”, “el partido más flojo de todos, no por lo que hizo México, sino por El Salvador que no jugó absolutamente a nada”, “un partido de una pobreza franciscana” y que a “El Salvador, en cuestión en de un par de meses, me la retrocedieron 30 años”, por lo demostró en la Copa Oro, fueron algunas de las joyas que dejaron los analistas de ESPN, David Faitelson, José Ramón Fernández, Jorge Ramos, Paco Gabriel y Jorge Pietrasanta luego del partido de anoche.

“México tuvo un partido mucho más fácil de lo que generó la expectativa alrededor del partido, que si la serenata, el clima hostil, que si la porra ‘Vietnam’, que si esto, que si lo otro; pero al final México, con todo el respeto, se paseó por el Cuscatlán”, manifestó Faitelson.

“Sin menospreciar a nadie, ya también es hora de que en el Salvador se den cuenta que el tema de la serenata fue ya hace 25 años, ya tienen que actualizarse y preocuparse por lo que hacen dentro del terreno de juego; yo creo que eso es de otra época, el fútbol ha evolucionado y El Salvador se ha quedado en el tiempo. En un partido de El Salvador hace 30 años, antes daban patadas e intimidaban al rival, ahora ni eso; en lo futbolístico nada que ver con el equipo que participó en la Copa Oro y que metió en problemas a México”, acompañó Paco Gabriel.

El comentarista cerró diciendo que es “muy pobre lo que muestra El Salvador” y todos bromearon en que los tres de arriba, México, Estados Unidos y Canadá, mejor deberían estar compitiendo la eliminatoria mundialista en Suramérica o Europa.

“Muy lejos México, Estados Unidos y Canadá, del resto. Si estas tres selecciones las pones en Conmebol seguramente irían a la Copa del Mundo”, apuntó Paco Gabriel.

“México y Canadá en el grupo de Alemania, hubieran clasificado igual que Alemania (primera clasificada), rapidito al Mundial”, consideró Pietrasanta.

Vídeo: @futpicante