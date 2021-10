Alex Roldan: “Hay que enseñarle a México que sí se puede como en la Copa Oro”

Alex Roldan es de los últimos jugadores incorporados a la Selecta, que desde hoy pudo trabajar a grupo completo para preparar el partido del próximo jueves ante Panamá por la cuarta jornada de la eliminatoria mundialista rumbo a Catar 2022.

El jugador ha demostrado ser polivalente, al adaptarse en cualquier posición que el técnico Hugo Pérez lo utilice, ya sea como lateral derecho o izquierdo, como contención o como extremo por izquierdo.

“Yo he jugado muchas posiciones en mi carrera, ahora estoy de extremo pero donde el profesor me necesita ahí estoy listo y disponible para poner el esfuerzo y ayudarle al equipo de cualquier manera. Como lo ha hecho muchas veces, me puede mandar a otras posiciones y trataré de hacerlo lo mejor que pueda”, indicó.

Sobre cómo espera que sea el juego del jueves ante Panamá y el de la próxima semana ante el México, el legionario se mostró sereno confiando en que se puede sacar un buen resultado en ambos partidos que se jugarán en el Cuscatlán.

“Va a ser un juego bien difícil contra Panamá primero, tiene jugadores muy buenos y muy rápidos, ojalá podamos parar sus contraataques y tener mejores oportunidad de meter gol, porque necesitamos un gol para ganar el juego, y el otro en el que nos enfrentamos contra México va a ser un partido bien difícil porque todos conocen a México que es un equipo bien grande y con mucho talento, pero hay que enseñarles como les enseñamos en la Copa Oro que sí se puede jugar contra equipos así”, apuntó.