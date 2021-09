VIDEO | Entrenador le propina una trompada al árbitro en pleno partido

Giovanni Alosi, técnico asistente del Carpignano de Italia, protagonizó la nota negra el fin de semana, luego de propinarle una trompada al árbitro Andrea Felis en pleno partido contra el Oleggio Castello.

La reacción violenta del entrenador se dio después de que el colegiado lo expulsara por reiterados reclamos de forma airada por parte del técnico.

Inmediatamente, el referí dio por finalizado el partido que estaba 2-0 a favor del Oleggio Castello.

Esto obligó a Alosi a pedir disculpas ante la prensa y a poner su renuncia por el bochornoso acto. “El fútbol es ante todo una diversión que no puede ni debe permitir tensiones como las que me llevaron a hacer este gesto tan feo y del que personalmente me avergüenzo, porque yo también he visto las imágenes”, reaccionó.