VIDEO | Aficionados salvan a gato que cae del primer piso del Hard Rock Stadium

Un gato se ha vuelto viral al convertirse en el protagonista principal del partido entre los Miami Hurricans y los Appalachian State Mountaineers en el Campeonato de la División I de Fútbol Americano de la NCAA, ayudado por hinchas que presenciaban el encuentro en el Hard Rock Stadium, con capacidad para unas 65,326 personas.

El felino estaba batallando desde el primer piso del imponente estadio, aferrándose a lo imposible por no caer al vacío, pero tras un par de minutos, no pudo contra las leyes de la gravedad y se produjo lo inevitable; no obstante, un grupo de hinchas se las ingeniaron para salvarle la vida.

Cuando el gato batallaba por su vida, mientras unos aficionados trataban de sujetarlo sin éxito debido a que no le daban alcance, otro grupo de seguidores lo esperaban en el segundo piso sosteniendo una bandera con la cual pretendían amortiguar la caída del animal y lo lograron.

Más tarde, el medio CBS Sports reportó que los encargados de la maniobra de rescate del felino fueron dos abonados de los Miami Hurricans, llamados Craig y Kimberley Cromer, quienes fueron los que tomaron la bandera que suele estar colgada en el segundo nivel del estadio.