Selecta jugará amistoso con Guatemala sin jugadores de Alianza por la Liga Concacaf

La selección de El Salvador tiene previsto un partido amistoso el viernes 24 de septiembre en el Audi Stadium, ubicado en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos. El encuentro servirá como preparativo de cara al resto de partidos de la eliminatoria rumbo al Mundial de Catar. Debido a que el amistoso se realizará fuera de la fecha FIFA, el técnico Hugo Pérez, únicamente contará con jugadores que militen en la Liga nacional.

Hugo Pérez confirmó que para ese amistoso le dará descanso a los jugadores de Alianza debido a que el equipo capitalino tiene que disputar los octavos de final de la Liga Concacaf ante el Comunicaciones de Guatemala. El partido está programado para el miércoles 22 de septiembre.

“Alianza juega Liga Concacaf esa semana, no vamos a tener jugadores de Alianza porque tampoco van a jugar miércoles, viajar jueves y jugar de nuevo viernes, es ilógico, no lo voy a hacer, no voy a sacrificar eso”, dijo el entrenador al programa deportivo Güiri Night Club.

A pesar de que son varios los jugadores convocados que le pertenecen a Alianza, como Mario González, Bryan Tamacas y Marvin Monterroza, entre otros, Hugo Pérez ve esto de manera positiva. El partido servirá para probar nuevos jugadores, ver a algunos en distintas posiciones y para mejorar la condición física del equipo. El entrenador mencionó que esta es una oportunidad para que nuevos elementos puedan convencerlo de estar en la Selecta.

“Los demás que vengan van a pelear por un puesto. De una forma u otra me van a convencer de que deben estar en la selección, para eso servirá ese partido para analizar a varios jugadores que no han tenido mucho tiempo para verlos porque el calendario está fuerte, ya en octubre tenemos partidos otra vez, básicamente para eso nos va a servir”, mencionó.