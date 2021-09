La selección salvadoreña ya está en Toronto

Tras el empate ante Honduras ayer en el Cuscatlán, la selección salvadoreña no perdió más el tiempo y arribó hoy a las 3:30 de la tarde a Canadá para disputar el encuentro del miércoles en el BMO Field de Toronto.

El conjunto salvadoreño, junto a su cuerpo técnico, realizó el viaje en dos grupos, el primero partió a las 6:05 a.m., con los futbolistas que no vieron actividad ayer en el Cuscatlán, y los jugadores que tuvieron participación ante Honduras hicieron su despegue a las 8:05 a.m.

El primer grupo viajó hacia Toronto teniendo una escala en Dallas, Texas, mientras que el segundo llegó a su destino de manera directa. Una vez en Toronto, los jugadores comenzaron su concentración de cara al tercer encuentro de la Octagonal.

Hugo Pérez y los suyos solamente tendrán mañana para entrenar y reconocer el estadio. El entrenador tendrá que afinar los últimos detalles para enfrentar a Canadá, quienes también vienen de un doble empate en las primeras jornadas.

Canadá enfrentó a Honduras como local en la primera fecha, en donde los catrachos pudieron rescatar un empate, mientras que ayer los canadienses visitaron a Estados Unidos, logrando conseguir un punto tras igualar 1-1.

Tanto la selección de El Salvador como la de Canadá buscarán quedarse con los tres puntos para salir de esta racha de empates que han tenido. Hugo Pérez comentó que no van a ser fácil los partidos de visitante, pero que tienen que recoger puntos bajo esa condición.

“Tristes, sí, porque no ganamos pero hay que ir a recoger esos puntos afuera, no va a ser fácil pero tampoco me voy a quejar porque el equipo hace todo el esfuerzo, tiene la idea, ha sido constante en eso pero necesitamos mejorar bastante, es un proceso”, mencionó el entrenador en el programa “Güiri Güiri”.