La historia de cómo Marcelo Arévalo consiguió su dupla para los dobles mixtos del US Open

El tenista salvadoreño, Marcelo Arévalo ha tenido uno de los mejores cierres de temporada en su carrera, tras conseguir el triunfo en la final en el ATP del Wisnton-Salem Open, junto a su pareja en dobles masculinos, Matt Middlekop. Dicho triunfo le permitió ubicarse en el puesto 35 del ranking ATP en la categoría de dobles, lo que le permitió disputar el Abierto de los Estados Unidos o US Open, último torneo “Grand Slam” de la temporada, tanto en la modalidad dobles masculinos como dobles mixtos.

En esta última modalidad, el sonsonateco ha concretado una histórica participación, junto a la mexicana Giuliana Olmos, con la que ha logrado alcanzar la instancia de semifinales. Lo que hace esta hazaña aún más encomiable, es la curiosa forma como Marcelo contactó a Giuliana para participar en el torno.

“Yo nunca había jugado el dobles mixtos, aquí en los Grand Slam, porque obviamente hay que estar con el ranking bastante alto para poder tener el acceso a clasificar. Entonces, como el ranking no me daba para poder jugar dobles mixtos en las ocasiones anteriores, por eso no había jugado”, relató Arévalo

“Unos días antes de que cerrara la lista clasificatoria para el dobles mixtos, me puse a ver el ranking de las chicas, a ver a quién podría decirle. Obviamente, tenía que buscar a alguien que tuviera un ranking mejor que yo, para poder tener oportunidad de poder clasificar, Comencé a ver los nombres y a analizar, y conocía a varias de las que estaban ahí, pero al final decidí mandarle un mensaje por Instagram a Giuliana Olmos, quien es mexicana. Decidí mandarle a ella por el hecho de que es mexicana, y que ya nos conocíamos de antes, y de que es más o menos la misma cultura”, agregó.

Respecto a la respuesta de la mexicana ante tan inusual acercamiento, comentó: “Al principio, ella no estaba segura de sí con el ranking de ambos íbamos a clasificar, pero igual ella me dijo que le encantaría jugar conmigo. Y al final, me dijo que sí, que firmáramos, que igual si no entrábamos que ella prefería tomarse el riesgo de intentar jugar conmigo. Y que si no entramos, pues ni modo”.

Giuliana Olmos y Marcelo Arévalo han dado la sorpresa en el torneo, al dejar eliminados a candidatos como la dupla de Nicole Melichar(USA) e Ivan Dodig (CRO) .