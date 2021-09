Jairo Henríquez entusiasmado de iniciar octagonal ante “una selección bastante fuerte”

La primera prueba de la selección salvadoreña de fútbol en las eliminatorias rumbo a Catar 2022 es nada menos que los actuales campeones de la Copa Oro, la selección de Estados Unidos, la cual ha demostrado a lo largo de la historia, ser de las selecciones más fuertes de la región.

Para algunos jugadores, como Jairo Henríquez, este tipo de retos sirven como motivación y también como un parámetro para medir el nivel que tienen como selección.

“Estamos motivados sabiendo que nos vamos a enfrentar a una selección bastante fuerte, a una selección complicada que es la favorita. Nos da una motivación extra como grupo para poder darnos cuenta dónde estamos, cuánto hemos trabajado, cuánto hemos mejorado y para qué cosa estamos preparados, así que vamos a poner al pie de la letra lo que el profesor va a plantear y va a querer de nosotros, confiando que al final el resultado será positivo”, comentó el volante.

Henríquez, quien el pasado 31 de agosto festejó un nuevo año de vida, mencionó tener confianza en sus compañeros y el buen trabajo de preparación que han tenido como selección, de cara a la triple fecha FIFA, que también les verá enfrentarse a Honduras y Canadá.

“Vamos a intentar sacar los puntos necesarios, a tratar de que en casa no se nos escape ninguno y creo que tenemos un plantel bastante bueno en competencia, en cantidad para poder afrontar los tres partidos, sabemos que los tres juegos son en un lapso muy corto, pero vamos a dar lo mejor en cada uno de ellos, esperando que al que le toque jugar cada partido logre el resultado”, dijo Henríquez.

El ex mundialista sub-20, habló sobre cómo se siente con el equipo y la confianza que se ha ganado por el buen rendimiento que ha tenido con la selección. El jugador ha tenido un gran crecimiento desde la llegada de Hugo Pérez al banquillo, es el líder en asistencias del equipo y asegura que es por el trabajo en conjunto de todos los jugadores.

“Me siento contento, he logrado aportar mucho a la selección, pero hay que rescatar también que todo eso viene con base en el trabajo grupal, lo individual queda en segundo plano, sin embargo la confianza que se me ha dado y los minutos que he jugado me brinda mucha confianza y me permite cada vez crecer y hacerlo mejor”, recalcó.