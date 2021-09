Hugo Pérez: “No crean que la base de esta selección no va a cambiar”

Hugo Pérez fue claro en su análisis de este último juego con el que la selección cerró su ventana de triple partidos. El Salvador cayó ayer ante Canadá 3-0 en un encuentro que marcó su rumbo en los primeros minutos. El entrenador dio sus valoraciones del partido y señaló los puntos que tiene que trabajar para encarar los próximos encuentros eliminatorios en octubre.

Pese a salir con una alineación totalmente distinta a la de los partidos anteriores, donde más de la mitad de los titulares juegan en el extranjero, Hugo Pérez recalcó la débil mentalidad con la que la selección comenzó el encuentro.

“No se puede perder de esa manera porque eso me sigue preocupando; fue algo mental porque lo táctico es problema mío, pero en lo mental no podemos actuar así”, mencionó.

Además, comentó que el equipo estuvo desconectado en algunos tramos del partido, a los jugadores les faltó intensidad a la hora de recuperar el balón y la falta de actitud les pasó factura ante una selección que aprovecho en su totalidad su condición de local.

“Nuestra reacción con pelota fue muy lenta. Perdíamos la pelota y no peleábamos rápido y pueden ser muchas cosas, pero hoy no estuvimos a la altura; mentalmente estábamos lejos de ellos”, recalcó.

El entrenador reconoció que el equipo empezó a generar su fútbol pero la capacidad de reacción no fue suficiente para recuperarse de los dos goles tempraneros. Además, agregó que el equipo se vino abajo después del tercer gol.

“Después de 25 a 30 minutos, generamos más fútbol, pero no nos alcanza, porque al final, en el último cuarto, no definimos bien; caímos en la desesperación después del tercer gol y tratamos de jugar de una manera que no sabemos jugar: pelotazos largos, rifar la pelota, nos caímos”, añadió.

Hugo Pérez también aseguró que la base del equipo puede llegar a cambiar y seguirá probando jugadores. En el amistoso contra Guatemala, que se va a disputar en Washington el 24 de este mismo mes, confirmó que habrá variantes respecto a los 23 jugadores.

“No crean que la base de esta selección no va a cambiar, en Washington veré a otros jugadores que pueda que nos sirvan… No es cierto que los mismos 23 van a estar en la próxima fecha”, confirmó.

Los próximos encuentros de la selección en las eliminatorias rumbo a Catar 2022 se van a disputar en octubre. El 7 como local ante Panamá, el 10 visita a Costa Rica y termina en casa ante México el 13.