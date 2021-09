Hugo Pérez: “Hay que mejorar en el último tercio”

Tras los dos empates en casa en los primeros encuentros de la Octagonal, el entrenador Hugo Pérez, destacó la falta de definición en la zona ofensiva. Resaltó la buena idea de juego que maneja el grupo y lo que ha logrado conseguir en un proceso con tan poco tiempo. Si bien es cierto que el avance que ha hecho el equipo los últimos meses es bastante bueno, aún falta mucho por mejorar si se quiere competir en la eliminatoria.

Hugo Pérez cree que el equipo ya cambió la mentalidad y eso ha ayudado a mejorar el estilo de juego de la selección, pero la falta de gol es una preocupación por la cual el equipo tiene que trabajar en la zona ofensiva.

“La mentalidad ya la cambiamos, venimos jugando de una manera distinta, lo que nos hace falta es terminar jugadas, crear oportunidades, es un proceso que a veces tarda más tiempo pero no voy a excusarme de nada, tenemos que mejorar el último tercio mucho, al final, si no anotas, o empatas o pierdes. En estos dos partidos ha tocado dos empates con selecciones fuertes que tienen procesos un poco más largos y el miércoles a darle vuelta a la página y tratar de sacar un buen resultado en Canadá”, declaró.

A pesar de únicamente conseguir dos puntos de seis posibles en el Cuscatlán, Hugo Pérez mencionó estar tranquilo y que hay mucha eliminatoria por delante. “Esto empieza ahorita, no voy a entrar en pánico solo porque no ganamos los dos primeros partidos. El miércoles tenemos que ir a Canadá y sacar un buen resultado, no hay otra”, mencionó el entrenador.

Respecto al partido del miércoles ante Canadá, Pérez aseguró que es el rival más difícil de los tres que le tocó enfrentar en el inicio de estas eliminatorias. “Para mí, de estos tres rivales, Canadá es el mejor equipo en volumen de fútbol”, expresó. Definitivamente va a ser un partido difícil. El miércoles es la primera prueba de la selección como visitante.

Varios jugadores, como el caso de Eriq Zavaleta y Alexander Larín, salieron resentidos del partido contra Honduras, y es que no es fácil para los jugadores disputar partidos tan exigentes en tan poco tiempo. Cuando se le preguntó a Hugo Pérez sobre el estado físico de su plantel, mencionó estar tranquilo, ya que cuenta con varios jugadores con los que ha venido trabajando y pueden sustituir a los lesionados.

“Tenemos un campamento de 28 jugadores, alguien tiene que entrar si ellos no están listos. No es tiempo de estar tristes porque no van a jugar ellos, si juegan que jueguen y sino tienen que entrar otros dos y hacer el trabajo que hemos venido haciendo con todos, hacer tres partidos seguidos es difícil para todas las selecciones”, dijo.

La selección viajó esta mañana para disputar su encuentro el miércoles 8 de septiembre. El partido está programado para las 5:30 p.m. hora de El Salvador.