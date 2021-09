Hugo Pérez: “Hace ocho meses el equipo B nos metía 6-0”

El Salvador dio su primer paso en las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar y, tras el empate ante Estados Unidos, el entrenador destacó varias cosas positivas del equipo. Aunque el resultado no fue malo, teniendo en cuenta la categoría del rival, Hugo Pérez no se mostró del todo satisfecho, al mencionar que le hubiera gustado ganar como local, pues recalcó la importancia de rescatar la mayoría de puntos en casa. El técnico comentó estar satisfecho no por el resultado, sino por el esfuerzo que realizaron los jugadores.

“Si de una cosa tal vez estoy satisfecho es el esfuerzo que los jugadores pusieron, se comportaron (bien), no se achicaron, ya habíamos hablado eso, eso me llena de alegría, pero también hubiera querido ganar, en casa tenemos que sacar la mayoría de puntos que podamos. Me voy satisfecho no por el empate, sino por el esfuerzo de los muchachos”, comentó el entrenador.

Respecto a lo táctico, Hugo Pérez mencionó que le hubiera gustado más tener el balón, la selección se vio nerviosa los primeros minutos y poco a poco fue agarrando confianza. En algunos tramos del partido, el equipo nacional pudo manejar el balón y crear varias oportunidades a gol, sin embargo, le faltó concretar en la definición. En sus declaraciones elogió el avance que ha tenido la Azul desde que él tomó las riendas.

“Me hubiera gustado tener más la pelota, me hubiera gustado crear más, finalizar las jugadas que tuvimos, tuvimos que ser más contundentes, una vez más, quiero ser bien claro, le decía al presidente (Hugo Carrillo): ‘Hace ocho meses el equipo B nos metía 6-0, hoy viene con el equipo A y competimos de esta manera’ quiere decir que estos jugadores tienen la capacidad, lo que pasa es que tenemos que seguir trabajando en tener la confianza en que lo podemos hacer en 90 minutos, y eso nos faltó un poco”, dijo Hugo Pérez.

El entrenador sabe que esto apenas comienza pero que cada partido es importante. Respecto al encuentro contra Honduras el domingo en el Cuscatlán, mencionó no estar obligado a ganar pero sí tiene las intenciones de buscar los tres puntos.

“No, no salimos obligados, sino que tenemos el deseo de ganar que es diferente, en el fútbol no hay obligaciones, sino solo deseos, y el anhelo que tenemos de hacer feliz a la gente, eso para mí es importante, pero no es presión, la obligación de nosotros es comportarnos bien, seguir trabajando y no estar satisfecho por este empate ante Estados Unidos. Tenemos deseo de mejorar, sabemos que Honduras es un excelente equipo y vamos hacer todo lo posible por sacar un gane”, recalcó.

El partido ante Honduras el domingo dará inicio a las 5:00 p.m. hora local. Posteriormente, la selección estará realizando el viaje para enfrentar a Canadá el 8 de septiembre.