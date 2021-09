Fito Zelaya previo al debut en Concacaf: “Tenemos el mejor equipo de El Salvador”

El delantero de Alianza FC, Fito Zelaya, y el director técnico, Milton Meléndez, coinciden, previo a su debut en la Liga Concacaf frente al Comunicaciones de Guatemala, que tienen “el mejor equipo de El Salvador” y que, por lo tanto, quieren “sacar la cara por el fútbol nacional” en la competición.

El cuadro elefante es el único salvadoreño con vida en Concacaf, tras la eliminación de FAS y Once Deportivo, pero tiene la incertidumbre de si su capitán Marvin Monterroza logrará jugar mañana, quien está “un poco recuperado, pero no al 100 %”, por lo que si sale de titular o no será una decisión que tome el técnico en el último momento, sabiendo que es indispensable en la propuesta de juego de su club.

¿Qué opinión te merece que Alex Larín dice que a Alianza le cuesta mucho cuando se le ejerce presión alta?

F. Z. He visto muy pocos partidos del Comunicaciones, tiene jugadores muy interesantes y trata de tener la pelota bastante, pero igual nosotros tenemos el mejor equipo de El Salvador, venimos con la mentalidad puesta en sacar un buen resultado porque queremos ganar esta serie, pero tenemos que demostrarlo en la cancha.

¿Es un clásico del fútbol centroamericano?

F. Z. Probablemente, puede ser que sí, pero eso lo valoran las aficiones y los medios de comunicación. Nosotros tratamos de hacer las cosas bien dentro de la cancha, yo sé que nos vamos a enfrentar a un equipo de los grandes de Guatemala y que no será nada fácil; pero nosotros venimos con una gran confianza por las seis victorias que tenemos consecutivas.

¿En qué se ha vuelto fuerte Alianza?

F. Z. Somos fuertes en todas las líneas. Al equipo le costó un poco al inicio del campeonato, pero ya tiene a todos los jugadores recuperados y eso nos da una gran tranquilidad para el partido de mañana.

¿Cómo te encuentras físicamente sabiendo que han tenido una semana comprimida y qué motivación tienen ahora sabiendo que en ediciones anteriores han caído contra Olimpia y Motagua?

F. Z. En lo personal me siento bastante bien, al igual que todo el grupo, estamos motivados y tal vez en las ediciones anteriores nos ha costado con Olimpia y Motagua, pero igual les hemos hecho buenos partidos. A veces son desconcentraciones las que nos han costados los resultados, pero han sido muy parejos. Mañana trataremos de hacer bien nuestro juego, estar bien concentrados y no cometer errores para llevarnos una ventaja al estadio Cuscatlán.

Alianza llega con seis victorias seguidas y como líder, ¿planifica algunas modificaciones?

M. M. Creo que son diferentes torneos, el campeonato nacional es uno y el internacional es otro. Nosotros queremos sacar la cara por el fútbol salvadoreño y queremos hacer una buena presentación. Tenemos que ver los jugadores que estén en su mejor momento para poder enfrentar este partido.

¿Qué tan motivados llegan para este enfrentamiento internacional?

M. M. La motivación de todos es venir y sacar un buen resultado. En en estos momentos somos único equipo vivo del fútbol salvadoreño en Concacaf en estas series, tenemos que sacar la cara por esto y no dudo que podamos hacerlo: Alianza es un gran equipo y ha demostrado en Concacaf contra grandes rivales que es un rival difícil de poder vencer.