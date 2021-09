Comienza una nueva temporada de la UEFA Champions League

El fútbol europeo se pone de fiesta con el arranque de una nueva edición de la UEFA Champions League. Esta semana empieza una nueva temporada del torneo que tiene como vigente campeón al Chelsea, que con su nuevo fichaje estrella Romel Lukaku, buscará defender el título y comenzar con una victoria ante el Zenit en el Grupo H.

Después del mercado de traspasos tan inusual, se podrá ver una Champions con nuevas caras en los grandes equipos. Principalmente la novedad será Lionel Messi defendiendo los colores del Paris Saint-Germain, junto con el brasileño Neymar, con quien ya ha demostrado lo que son capaces de hacer en la cancha. El club Brujas de Bélgica es la primera prueba para los considerados nuevos galácticos, sumando a Mbappé junto con los cracks sudamericanos; el equipo francés tiene uno de los tridentes ofensivos más letales de la historia.

Por otro lado, el Real Madrid buscará sumar este año una Champions más a su palmarés. El equipo blanco comienza su camino en esta edición visitando al vigente campeón de Italia, el Inter de Milán. Por su parte, la Juventus viajará a Suecia para enfrentarse al Malmö. Los de Turín buscarán recomponerse luego del adiós de Cristiano Ronaldo y su mala actuación el torneo pasado.

También Ronaldo regresa a competir en Champions con el Manchester United. El portugués, quien fue finalista en varias ocasiones y campeón en el 2008 con los “Reds”, buscará devolverle la ilusión a un equipo que no ha estado a la altura de Europa los últimos años. El United viajará hasta Suiza para enfrentarse al Young Boys en la actividad por el Grupo F.

El partido probablemente más llamativo en esta primera jornada, es el encuentro entre el FC Barcelona y el Bayern de Múnich. Los culés tienen presente aún la goleada de 2-8 que el equipo Alemán le proporcionó en el último encuentro entre ellos. Respecto a ese partido, el Barcelona mantiene casi el mismo equipo a excepción de la baja sensible de Messi. El equipo de Ronald Koeman buscará levantarse después de la salida del argentino y en medio de la crisis financiera por la que está pasando.

La primera jornada trae también un recuerdo de una de las finales más históricas del torneo: Liverpool y Milán se van a enfrentar una vez más después de aquella famosa final recordada en Estambul. El Milán quiere regresar de nuevo y poner su nombre en alto luego de estar varios años lejos del nivel que una Champions exige.

El subcampeón Manchester City, recibe al RB Leipzig de Alemania, mientras que el Dortmund va a visitar al Besiktas.

España es el que país con más representantes esta temporada, pues además de Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, también se suman el Sevilla y el Villareal. Los colchoneros motivados por el regreso de Griezmann, recibirán al Porto; mientras que el Villareal a la Atalanta y el Sevilla al RB Salzburgo.

El resto de los encuentros en esta primera jornada son: Lille vs Wolfsburgo, Dinamo vs Benéfica, Sherrif vs Shakhtar y Sporting de Lisboa vs Ajax.