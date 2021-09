Canadá anuncia que se agotaron los boletos para el juego contra El Salvador

La Asociación Canadiense de Fútbol anunció esta tarde que ya no queda ningún boleto disponible para el tercer partido de la Octagonal que disputará mañana frente a la Selecta en el BMO Field de Toronto, a las 5:30 de la tarde, en horario salvadoreño.

Son 15,000 boletos lo que la Asociación Canadiense puso a la venta atendiendo los protocolos de bioseguridad por la pandemia, pues el estadio tiene una capacidad para recibir el doble de espectadores, es decir, más de 30,000.

“Asegúrese de llegar temprano al BMO Field para Canadá vs El Salvador el miércoles. Estadio agotado”, publicó hoy Canada Soccer.

🚨 Fan Advisory 🚨

Be sure to arrive early at BMO Field for #CANMNT v El Salvador on Wednesday. SOLD-OUT stadium + 19:30 ET kick off (sharp) + 5,000 rally towels for first fans + special pre-match Gold Medal recognition + O Canada 🎵. #ForCanada #WCQ pic.twitter.com/5eCWgdW47P

— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) September 7, 2021