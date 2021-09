Alianza despoja el invicto a Once Deportivo y recupera el liderato

Alianza FC ha recuperado el ímpetu con el que arrancó el torneo Apertura 2021, al sumar esta tarde su tercer triunfo consecutivo ante un Once Deportivo que me mantenía invicto, pero que hoy cedió su imbatibilidad en estadio Cuscatlán, al no poder con un gol solitario de Juan Carlos Portillo (1-0), cayendo al cuarto puesto.

Para este partido pendiente por la quinta jornada, Milton “Tigana” Meléndez no alineó a los seleccionados ante el desgaste que han tenido, pero pudo contar de nuevo con su máximo goleador Fito Zelaya, para que hiciera dupla con Michell Mercado en ataque, con Juan Carlos Portillo por izquierda y Víctor Arboleda por derecha, lateralizando más el juego ante la ausencia del capitán Marvin Monterroza, con un 4-2-2.

En la contención, esta vez Alianza colocó a Isaac Portillo por Narciso Orellana, acompañado de Óscar Rodríguez, quien compartía la función sumando la tarea de Monterroza.

Pero fue el equipo visitante el que salió más desequilibrante, con Kevin Menjívar en un gran desborde por derecha que estuvo a punto de complicar a Alianza en los primeros minutos de juego.

Sin embargo, fueron los locales los que abrieron el marcador en un robo de Isaac Portillo en la meda cancha, quien deja para Mercado y este juega con Óscar Rodríguez, quien filtra un balón para Juan Carlos Portillo y, de zurda, la Cabrita” batía la red de William Torres, al minuto 5.

Luego se manda una tapada espectacular Yimmy Cuéllar, al 10’, tras una gran jugada de Craig Foster, quien de primera le filtró un balón a su compañero Edgar Medrano, pero mejor el portero albo para evitar el tanto del empate.

Medrano continuaba convirtiéndose en una pesadilla para la zaga del equipo albo, que esta vez improvisaba con Mario Jacobo acompañando a Henry Romero.

Luego lo intenta Enrique Contreras, al 17’, con un disparo de larga distancia, con el que intentaba sorprender a Cuéllar, pero estuvo atento el guardameta paquidermo, aprovechando su oportunidad al salir por el seleccionado Mario González.

En la contra, lucía muy flojo Alianza, con el pelotazo largo de Once Deportivo buscando a sus delanteros, y estuvo cerca nuevamente de encontrar la igualdad con otro tiro de Contreras, al 21’.

Hasta el 30 esperó Alianza para generar otra situación de gol con un disparo de Víctor Arboleda que el portero manda al saque de esquina.

Luego, al 34’, en un saque de banda rápido fabricó otra chance pero Portillo optó por patear a marco sin mucho ángulo, cuando Fito Zelaya llegaba de frente.

Responde el Tanque con un remate de Diego Ascencio, pero le metió el pie muy abajo y mandó el balón arriba desperdiciando una gran oportunidad para los locales, al 40’.

Fito Zelaya también perdonó una ocasión tras un centro por izquierda que no logra conectar bien de cabeza, al 42’.

En el segundo tiempo, de nuevo perdonó Alianza la oportunidad de ganar con un marcador más abultado luego que Fito y Cabrita estrellaran dos balones en el travesaño, al 61’ y al 89’.

Once Deportivo fue poco lo que mostró y menos con la expulsión de Kevin Menjívar, al 56’.