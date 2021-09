Águila confirma baja de pieza clave por al menos tres semanas

Águila confirmó esta mañana la lesión del defensa central Ronald Rodríguez. El seleccionado nacional sufrió un golpe en el partido que terminó con derrota por la mínima para los emplumados ante Once Municipal y tuvo que abandonar el encuentro al minuto 60.

Después de realizar los respectivos exámenes médicos, el equipo médico de Club Deportivo Águila aseguró que la lesión se trata de una fractura 1/3 a nivel proximal del peroné de la pierna derecha.

Moisés Gómez, fisioterapeuta del equipo naranja y negro, confirmó que el tiempo que el jugador estará ausente es de aproximadamente tres semanas. El central de la selección no podrá realizar actividad física, por lo cual tiene que guardar total reposo.

Esta solo no es una mala noticia para Águila, si no también, es una baja sensible para Hugo Pérez y su cuerpo técnico. La lesión de Ronald lo pone en duda para los próximos partidos que la selección tiene que disputar en octubre por las eliminatorias. El defensa central de Águila fue titular ante Estados Unidos, Honduras y Canadá.

La selección recibe a Panamá en el Cuscatlán el 7 de octubre, el 10 viajará a San José para enfrentar a Costa Rica y posteriormente cierra la triple fecha en el Cuscatlán ante México el 13 del mismo mes.

Es muy complicado que el jugador logre recuperarse y a estar al nivel para disputar los próximos encuentros, por lo que Hugo Pérez tendrá que buscar un remplazo para formar la dupla en la defensa central junto con Eriq Zavaleta.

En las próximas tres semanas, Águila recibe al Platense en pleno Día de la Independencia, el sábado 18 visitará a Alianza en el Cuscatlán, posteriormente enfrentará a Firpo en el estadio Barraza y antes del parón por fecha FIFA, los emplumados reciben a Once Deportivo el 2 de octubre.