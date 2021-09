Adonay Martínez: “Hay que darle vuelta a la página”

Alianza FC no pudo superar los octavos de final por segunda vez consecutiva en la Liga Concacaf, esta vez fue eliminado por el Comunicaciones de Guatemala, equipo que logró clasificarse con un global de 3-1. El auxiliar técnico de Alianza, Adonay Martínez, considera que la derrota un fracaso para el aliancismo. A pesar de ser eliminados, aseguró que hay que darle vuelta la página y pensar de lleno en el torneo local, en el cual se ubican en la segunda posición luego de 11 jornadas.

“La eliminación genera para nosotros un fracaso porque esta era la competencia donde el equipo tenía las ansias de hacer historia, pero ya hay que darle vuelta a la página, es un golpe duro, espero podamos reponernos pronto, el torneo sigue, hay que buscar ser campeones en nuestra Liga para volver a estar de nuevo en esta competición”, comentó el auxiliar en conferencia de prensa.

El Comunicaciones ha dejado fuera de la competición a dos equipos salvadoreños tras eliminar también al Once Deportivo en la fase previa. A pesar de la superioridad del equipo chapín, Martínez aclaró que no ve mucha diferencia con los clubes salvadoreños, ya que cree que Alianza tuvo una buena actuación, pero que lastimosamente la fortuna no los acompañó durante la serie.

“No veo mucho la diferencia ya que nosotros fuimos a buscar el resultado en Ciudad de Guatemala, creamos y tuvimos allá también buenas oportunidades de anotar, tuvimos buen volumen de fútbol, pero los errores se pagan caro, en Guatemala tuvimos dos errores puntuales a balón parado y otra de un mal rebote, pero ahora lastimosamente no estuvimos finos para concretar todas las llegadas de gol que generamos”, recalcó.

El auxiliar técnico seguirá dirigiendo los futuros encuentros de Alianza FC debido a que Milton “Tigana” Meléndez, primer entrenador del equipo, dio positivo en COVID-19. Martínez espera que esto no les afecte y puedan recuperarse tanto física y anímicamente para visitar al Municipal Limeño el próximo sábado 2 de octubre.