¡Lo que todos esperaban! Ramos da la bienvenida a Messi de forma creativa

El momento que todos esperaban se ha hecho realidad en el día de la presentación oficial de Leo Messi como nuevo jugador del PSG.

Y es que su nuevo compañero de equipo, el ex del Real Madrid, Sergio Ramos, le ha dado la bienvenida al ex del Barcelona con un peculiar mensaje, aunque no lo pudo “arrobar”.

“¿Quién nos lo iba a decir, verdad #LeoMessi? ¡Bienvenido! / Welcome! / Bienvenue!”, le escribió en su cuenta de Twitter recibiéndolo en tres deferentes idiomas: español, inglés y ahora también francés.

El exdefensor del Real Madrid llegó hace un poco más de un mes al cuadro parisino, al ser presentado el pasado 8 de julio y todos están ansiosos por ver cómo será la relación entre ambos jugadores, que sostenían una revalidad a muerte en el fútbol español.