Jugador se cae de convocatoria de la Selecta a última hora por lesión

Hugo Pérez, entrenador de la selección, convocó a Juan Barahona para formar parte del grupo que va a disputar la Octagonal final. El defensor de Santa Tecla llega para sustituir a Miguel Lemus, quien sufrió una lesión el pasado domingo durante el entreno realizado en el estadio Cuscatlán y, por el momento es duda para formar parte de la plantilla oficial que disputará los encuentros ante Estados Unidos, Honduras y Canadá.

Barahona, que ya ha formado parte de los microciclos previos con Hugo Pérez, es un jugador con experiencia en selección y tiene la confianza del entrenador para hacer las cosas de la mejor manera. El cuerpo técnico ha mencionado que se necesitan dos jugadores por posición, por eso, el seleccionador optó por el defensor izquierdo de Santa Tecla, ya que el único en esa posición es el titular Alex Larín.

“Teníamos que traer a otro por algún dado caso porque el único lateral izquierdo que teníamos era Alex Larín y siempre es importante tener dos jugadores por puesto”, mencionó el entrenador.

Hugo Pérez también comentó el trabajo y el buen rendimiento que Miguel “Chalate” Lemus venia aportando en los días previos a su lesión.

“Sí, Juan está convocado porque siempre lo he dicho que necesitamos dos jugadores por puesto y Lemus venía jugando bien, me gustó contra Costa Rica, lamentablemente ayer (domingo) se lesiona, pero mañana le hacen la resonancia, ojalá no sea algo serio, él va estar en nuestro proceso después si no puede ayudarnos esta semana”, contó Hugo Pérez.

Aún se está a la espera de lo que diga el cuerpo médico respecto a la lesión, de no ser nada grave, Lemus seguiría formando parte de los convocados para disputar el resto de la Octagonal final.