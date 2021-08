Hugo Pérez aclara si convocará o no a Fito contra Estados Unidos

El tema de Fito Zelaya parece desgastante para algunos aficionados, pero otro porcentaje exige al seleccionador Hugo Pérez que lo lleve a la Azul y Blanco, pues consideran que es el “9” que hace falta para terminar lo que genera este equipo armado con una base de jugadores salvadoreño-estadounidenses.

Hugo Pérez aclaró anoche que lo convocaría “si está en ritmo de competir internacionalmente”, pero considera que por el momento le falta para estar entre los elegidos para los partidos de eliminatoria que arrancan el próximo 2 de septiembre contra Estados Unidos.

“Fito, el pasado campeonato jugaba 20 o 25 minutos, venía, hacía goles y hay una entrevista que le hacen después de que queda campeón goleador y él dice: ‘Si yo en el estado que estoy es increíble que haya quedado campeón goleador’ y tiene razón”, introdujo en respuesta a la pregunta hecha por Eugenio Calderón en el programa El Gráfico TV.

El técnico aclaró que “respeta a Rodolfo” y que es un gran jugador, pero hay otras cosas en las que debe trabajar para ser elegible, aclarando que “no es nada personal”.

“Que es buen jugador o que fue buen jugador, ¡excelente! ¡Lo felicito! Pero también yo quiero que la gente entienda que no es nada personal con nadie. Lo que yo quiero es tener jugadores que me van a dar lo que nosotros debemos de cambiar, un estilo de juego, una dinámica diferente y Fito ahorita no la tiene”, expuso.

Lo que el seleccionador necesita es que el delantero corra dentro de la cancha y meta presión junto a sus compañeros de ataque.

“Para nosotros, los tres primeros de arriba son los más importantes para marcar, no son los de atrás, entonces yo no veo a Fito corriendo, yo no veo a Fito poniendo presión, yo no veo a Fito en el uno contra uno con el central que tiene Estados Unidos”, esbozó, añadiendo que eso se debe a que “el fútbol nuestro no le exige”.

“Puede ser que se pueda hacer”, apuntó, sin cerrarle las puertas, pero para ello debe mejorar. “Yo les dijo a los jugadores que nosotros no podemos jugar como se juega en la Liga (salvadoreña). Es imposible. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentarnos a jugadores internacionales que compiten a un nivel alto”, zanjó.