EE.UU. vendrá con todas sus estrellas a El Salvador incluyendo Pulisic y Sergiño Dest

Como era de esperarse, el técnico estadounidense Gregg Berhalter no se guardó nada para los juegos de eliminatoria mundialista frente a la Selecta, Canadá y Honduras.

La selección de Estados Unidos vendrá con todas sus figuraras a El Salvador para encarar el primer duelo de la Octagonal contra la Azul el próximo 2 de septiembre, como Christian Pulisic, delantero del Chelsea; el defensor Sergiño Dest, del Barcelona; el mediocampista del Juventus, Weston McKennie; Gio Reyna, volante del Borussia Dortmund; el delantero Konrad de la Fuente, del Olympique de Marsella, el centrocampista Tyler Adams, del Leipzig, y el portero del Manchester City, Zack Steffen.

También ha sido incluido en la nómina revelada hoy, el volante creativo Cristian Roldán, hermano de Álex Roldán, quien defiende los colores de la Selecta, por lo que habrá un duelo de sangre entre el elegido por Hugo Pérez y el reciente campeón con Estados Unidos en la Copa Oro.

El partido entre “gringos” y “cuscatlecos” será el próximo jueves a las 8:00 de la noche en el estadio Cuscatlán, duelo correspondiente a la primera jornada de la Octagonal de Concacaf.

The 🇺🇸 squad that will open the 2022 @FIFAWorldCup Qualifying campaign.

Sept. 2 at 🇸🇻

Sept. 5 vs. 🇨🇦

Sept. 8 at 🇭🇳

August 26, 2021