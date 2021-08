Bryan Tamacas se disculpa con la afición de Alianza: “Reconozco mi error”

El lateral derecho de Alianza y de la Selecta, Bryan Tamacas, aprovechó el entreno que dirigió esta tarde el seleccionador Hugo Pérez, para ofrecer disculpas públicas a la afición blanca, por no ser convocado para el partido contra Firpo, aduciendo un “problema familiar”.

“Primero, quería pedir una disculpa públicamente a toda la afición aliancista, por lo que se ha generado, no dije nada en redes sociales porque no quería entrar en más polémicas de todo lo que se ha dicho, porque quería hacerlo de esta manera, pues creo que es la manera correcta, dando la cara”, introdujo al uno de los seleccionados que hoy tuvieron que comparecer ante la prensa, previo a la práctica de la selección mayor para preparar el amistoso contra Costa Rica.

Y es que la directiva de Alianza optó por imponerle una sanción al faltar al entreno el día previo al partido, respetando el reglamento interno de la institución, por lo que el jugador tampoco fue convocado al partido que su equipo terminó empatando 2-2 ante Firpo el pasado domingo.

“Aclarar que la indisciplina, como dijo el profesor Tigana, fue porque falté el día sábado, yo tuve problemas familiares y pues no pude llegar, y no pude avisar a tiempo que falté al entrenamiento. El club cumplió con lo correspondiente y estoy de acuerdo con lo que me aplicó. Me doy cuenta del error, que le falté el respeto a primero a mis compañeros que llegaron a entrenar y después a cuerpo técnico que contaba conmigo para poder estar dentro de la cancha”, amplió.

Finalmente, dijo a la hincas aliancistas: “Reconozco mi error. Decirle a la afición que estoy más comprometido que nunca, crean en este grupo, estamos muy comprometidos, más allá que no estamos pasando nuestra mejor versión”.

Asimismo, descartó los rumores que lo colocan en el fútbol extranjero tras su actuación en Copa Oro. “No tengo ninguna propuesta de un equipo de afuera, se me acercó gente en la Copa Oro pero nada concreto”, zanjó.