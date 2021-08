Alianza golea en su debut con triplete de Duvier Riascos

Alianza debuta con goleada categórica frente a Municipal Lumeño (4-1) en el torneo Apertura 2021, gracias a una tremenda actuación de su fichaje estrella Duvier Riascos, quien aportó triplete.

Para este partido, Tigana apostó por un 4-4-2 con Fito Zelaya y Duvier Riascos en el ataque, y también vio su primera titularidad Víctor Arboleda, con quien se generó la primera ocasión de gol tras un centro médico para Fito, pero falló el ’22’ de cabeza.

Sin embargo, no esperó mucho el equipo capitalino para abrir el marcador en una triangulación entre Fito, Víctor Arboleda y Duvier Riascos, quien solo llegó a meter el pie, aprovechando una gran jugada del ’22’, al 12.

Alianza logró dominio notable, pero no llegaba a líneas de profundidad, no obstante, pronto vio el empate con un gol de Ever Martínez, al 36′, que significaba el empate para los blancos.

En el segundo tiempo, Tigana realizó las modificaciones, pero Duvier, firme en si posición, volvió a hacer mucho daño esta vez en una jugada por izquierda en la que Narciso Orellana filtra un balón para Michell Mercado, éste mete el centro y el colombiano firmaba su doblete, al 42′.

Fue un completo concierto de Alianza en dl segundo tiempo y Duvier volvió a anotar 77′, en un debut soñado para el nuevo fichaje albo, al aportar triplete.

Y faltaba más… pues a minutos del final Henry Romero anotaba el cuarto gol de cabeza, en el tiempo añadido.