Alex Roldan es elegido para jugar el MLS All-Star 2021

El seleccionado nacional Alex Roldan, que dejó muy buenas sensaciones en la Copa Oro con El Salvador, ha sido elegido para integrar la lista selecta de 28 estrellas de la Major League Soccer (MLS) que disputarán el All-Star Game 2021 contra figuras de la Liga MX el próximo 25 de agosto en el Banc of California Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos.

El lateral salvadoreño junto a su hermano Cristian Roldan compararán con estrellas de la MLS como los mexicanos Carlos Vela, de Los Ángeles FC, y Javier “Chicharito” Hernández, de Los Angeles Galaxy.

De hecho, según el Seattle Sounders FC, es la primera vez que dos hermanos son nombrados compañeros de equipo en el MLS All-Star.

Ellos tendrán una gran oportunidad para medirse ante figuras del fútbol mexicano como el francés André-Pierre Gignac y el portero Nahuel Guzmán, del Tigres, Guillermo Ochoa, del América.

También volverá a verse las caras con el delantero argentino nacionalizado mexicano Rogelio Funes Mori, a quien ya enfrentó en la Copa Oro en el duelo entre la Selecta y el Tri.

Dicho evento forma parte de la alianza entre la MLS y la Liga MX que incluye la realización de la Leagues Cup y Campeones Cup.

Alex Roldan Mientras fue elegido en un proceso en el que votaron aficionados, jugadores y medios de comunicación, además del entrenador designado, Bob Bradley, y el comisionado Don Garber.

The first brothers to be named #MLSAllStar teammates. 🙌

Congratulations, @CristianRoldan and @Alex_Roldan8! pic.twitter.com/TSAtJOt7UQ

— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) August 4, 2021