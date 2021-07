Xavi García: “Vengo a Águila por un asunto bien personal que es mi padre”

A principios de este año, el defensor Xavi García perdió a su padre Moisés García Alfaro y en marzo fue separado de su anterior equipo, C.D. FAS, sin tener la posibilidad de haber saboreado el campeonato del Clausura 2021, por lo que han sido meses muy difíciles para el jugador que ahora encuentra un refugio en C.D. Águila.

Al aterrizar en el nido, el zaguero confiesa los motivos por los que llega al nido, luego de su etapa fasista que no terminó tan bien, pese a que le entregó casi siete años de su carrera.

“Es un reto grande, sabemos que Águila es un equipo grande, donde siempre te exigen pelear por el campeonato, la gente es exigente y pues vengo a trabajar, a aportar mi granito de arena, como ya lo he dicho antes, he venido por un objetivo bien claro, un asunto bien personal, que es mi padre, entonces eso me llena más de energías, de motivación y pues ojalá las cosas salgan bien”, comentó.

Xavi perdió a su progenitor el pasado 3 de enero, por lo que para él representa mucho defender la camisola negronaranja, el amado equipo de su padre.

“Gracias a Dios he salido de una institución grande y pues vengo a un equipo grande que siempre tiene la exigencia de pelear por títulos y creo que también eso es bueno porque uno trabaja con otra exigencia y no dejar pasar el mínimo detalle para poder ganarte un puesto”, indicó.