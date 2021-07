VIDEO | Hugo Sánchez se retracta: “El Salvador me sorprendió”

El exfutbolista y ahora comentarista deportivo en ESPN, Hugo Sánchez, quien días atrás llamó “criminal” a un jugador salvadoreño al que acusa de “romperle la nariz” en la eliminatoria mundialista rumbo a España 82, había alertado del juego agresivo de los cuscatlecos para enfrentar a México, pero ahora se retractó.

El exjugador del Real Madrid sigue sosteniendo que los futbolistas mexicanos están “preocupados” por las fuertes entradas, tras la lesión que sufrió Chucky Lozano en el primer partido y que lo dejó fuera de Copa Oro, por lo que considera que muchos de ellos han optado por no arriesgar sus piernas para no perder los contratos con sus clubes.

“Hay temor, te lo digo por experiencia propia, cuando se juega en el área de Concacaf, porque el equipo a vencer es México y por eso cuidado con los rivales cercanos, hay piernas de por medio eh”, sostiene el mexicano.

Por eso felicitó a El Salvador, al no acudir a ese juego brusco. “Me agradó El Salvador. No recurrió, como en otras ocasiones, a cosas antideportivas. Ahora me sorprendieron gratamente con calidad y talento”, manifestó.