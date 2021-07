VIDEO | Desgarradora escena de salvadoreña al anotar gol con su hermano desaparecido

La futbolista salvadoreña Samaria Gómez anotó doblete el fin de semana en la goleada de 5-0 con que su equipo el Real Estelí despachó al Managua en semifinales para clasificarse a la gran final de la Primera División Femenina de Nicaragua, pero para ella no todo no todo es alegría al cargar con la angustia generada por la desaparición de su hermano Ronald Santiago Gómez Mejía, de quien no sabe nada desde el pasado 5 de julio.

Ronald, de 22 años, fue visto por última vez en la lotificación Los Gemelos de San Martín, municipio de San Salvador, mientras se dirigía a comprar una sopa para su madre. Desde entonces ya suma 22 días desaparecido, por lo que Samaria pasa días muy duros en Nicaragua, aunque vea a su equipo triunfar.

Es por ello que al anotar el primer gol, al 17’, se observa a Samaria llorando, mientras es abrazada y consolada por sus compañera, y el segundo la salvadoreña tampoco pudo festejar, al 68’, sino que acudió al banquillo donde una de sus colegas le alcanza una camiseta blanca en la que se lee “familia” junto a la foto de los seres queridos de la jugadora.

Un momento desgarrador tanto para ella como para sus compañeras que sienten su dolor, pues a todas se les observa el rostro triste. “Mi familia es mi escudo en mis momentos de guerra”, publicó la futbolista.