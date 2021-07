Se define el tercer rival de El Salvador en Copa Oro

A falta de un par de días para dar inicio a la gran cita de Concacaf hay aún tres cupos por disputarse, de los cuales uno se enfrentara a nuestra selección por el Grupo A.

El Salvador conocerá mañana a su tercer rival de la serie entre Trinidad y Tobago y Guayana Francesa, completando el Grupo A con los ya clasificados México y Curazao.

La selección de Cuba fue eliminada de la Copa Oro por reglamento al no contar con el visado y las medidas de COVID-19 necesarias, mientras que Guayana Francesa clasifica automáticamente.

Los partidos para la preliminar final quedan de la siguiente manera: Trinidad y Tobago vs. Guayana Francesa, Haití vs Bermudas y, por último, Guatemala vs. Guadalupe. Todos los encuentros se disputaran mañana martes 6 de julio en el DRV PNK Stadium del Inter de Miami.

El ganador del partido entre Trinidad y Tobago vs. Guayana Francesa se unirá al Grupo A y será rival de la Azul y Blanco en el segundo partido el 14 de julio, para luego cerrar el grupo ante México el 18 del mismo mes. Al Grupo B se va a incorporar el ganador entre Haití y Bermudas y posteriormente el ganador de Guatemala vs. Guadalupe llenará el último cupo del Grupo C.

Así se jugaron los 12 partidos correspondientes a la primera ronda preliminar dejando los siguientes resultados:

Haití 6-1 San Vicente y las Granadinas

Bermuda 8-0 Barbados

Trinidad y Tobago 6-1 Monserrat

Guadalupe 2-0 Bahamas

Guatemala 4-0 Guyana

Cuba 0-3 Guyana Francesa (administrativamente)