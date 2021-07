Salvadoreña es eliminada a la primera en los Juego Olímpicos

El debut de la boxeadora salvadoreña Argentina Solórzano fue un ‘hola y adiós’ en los Juegos Olímpicos de Tokio al caer hoy en el primer combate contra la japonesa Sena Irie en la categoría peso pluma por decisión unánime (5-0).

La pugilista asegura que su contrincante fue muy rápida, y aunque trató de dar lo mejor al final le perjudicó que le avisaran de su clarificación a los Olímpicos cuando solo faltaban 20 días, por lo que no pudo tener la mejor preparación.

“Estuvo bonito, la verdad me gustó porque estaba bastante emocionada, primera vez que veo un ring olímpico, traté de dar lo mejor, pero la muchacha era lo bastante rápida, no es excusarme ni nada pero tuve que bajar mucho de peso y todo eso me afectó bastante en la preparación”, manifestó tras la derrota.

Esto debido a que Argentina no iba a competir en el peso de 54-57 kilogramos, sino en los 51 kilos, “donde era fuerte y rápida, pero la pandemia vino a echar todo a la basura”, lamentó.

Además, solo tuvo 20 días para prepararse, pero dejando todo de lado asegura que “fue una experiencia única”.

“Este fue un caso excepcional, porque me avisaron 20 días antes que había clasificado y eso sí afectó bastante porque no hubo una base de entreno”, apuntó.