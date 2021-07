Rudy Valencia: “Alianza sigue siendo el más grande del país”

El volante de contención Rudy Valencia, quien nunca ha ocultado su amor por Alianza FC, se muestra feliz con la oportunidad de poder volver a representar al equipo albo, aunque solo sea de forma invitacional, asegurando que se lo toma con toda la seriedad pues hay una imagen que cuidar a nivel internacional en el Capital Cup que inicia mañana en Washington, Estados Unidos.

“Gracias a la gente de Alianza que hizo posible vestir de nuevo esta camiseta, es como agarrar vida de nuevo, he recibido inmensa cantidad de mensajes con la gente contenta por mi incorporación a la plantilla para disputar esta Capital Cup”, manifestó desde Washington a Alianza Radio.

“A pesar que es otra camada de jugadores, Alianza sigue siendo el más grande del país, no cualquiera viste esta camiseta y el que venga tiene que darlo todo. Es lo que la afición te pide y es lo menos que podemos hacer”, consideró.

El último equipo en el que Rudy Valencia estuvo fue en Isidro Metapán, pero ya finalizó contrato, por lo que de momento analiza ofertas para el Apertura 2021, pero asegura que está en plena forma para ayudar al equipo.

“Ahorita no tengo contrato con nadie y estar acá me llena de ilusión de poder volver a vestir esta camiseta, no estoy ni por cerca de mi retiro y para mí es una enorme oportunidad, así que voy a disfrutarlo”, comentó.

“Hay que poner en alto al país. Tenemos una vitrina muy importante y hay que hacer bien las cosas”, se comprometió.

El debut de Alianza en el torneo será el próximo domingo contra el DC United de la MLS.