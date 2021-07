Rubén Batres se incorporó a la Selecta Playera tras ser operado en el Rosales

Un mes y 12 días después de ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Rosales, el seleccionador playero, Rubén Batres, ya se incorporó al quinto microciclo de trabajo de la Selecta de playa, que comenzó ayer por la tarde en la Costa del Sol, con miras a la Copa Mundial de Beach Soccer FIFA Rusia 2021, a efectuarse del próximo 19 al 29 de agosto.

El oriundo de isla La Pirraya, ubicada en el Bahía de Jiquilisco, Usulután, se mostró contento en la práctica aunque se entrena al margen del grupo. “Primero, darle gracias a Dios por esta otra oportunidad que me está dando de acercarme más al grupo. Hoy tiene que ser el momento para mí, seguir trabajando no a lo máximo, pero tengo que irme metiendo poquito a poquito para ir llegando al tope”, dijo el jugador en declaraciones al INDES.

El seleccionador nacional Rudis Gallo llamó a Batres en el microciclo anterior, pero el jugador no logró incorporarse porque aún no se encontraba bien de salud debido a su proceso de recuperación de la cirugía en la espalda.

“No me puedo meter al grupo de un solo, voy a estar en otras cosas con el profesor César Cubillas, que me va a estar dando las indicaciones de qué tengo que estar haciendo, pero así me iré metiendo para estar a lo máximo”, manifestó.

El seleccionado fue sometido a una cirugía el martes 1 de junio, en el Hospital Rosales, donde el neurocirujano Hugo Mora le colocó dos tornillos en la vértebra L4, dos tornillos en la vértebra L5, y una barra que conecta la L4 y L5, de lo cual se ha recuperado satisfactoriamente.

Sobre los rivales a los que El Salvador enfrentará Mundial, Batres comentó: “Las que nos tocaron a nosotros no son fáciles, pero también nosotros estamos trabajando para llegar a un máximo nivel y llegar a hacer bien las cosas”.

Por su parte, el seleccionador Rudis Gallo considera que tiene el grupo completo, ahora que Rubén va en el proceso de recuperación.

“Lo vamos a tratar de ir involucrando en el proceso físico, técnico y táctico y bueno, viene fuerte, está fuerte, viene con mucha confianza y eso es lo importante, que él vaya superando algunas situaciones emocionales, psicológicas, que sea fuerte para que el trabajo lo vaya acumulando rápido”, indicó.