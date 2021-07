La Primera División modificará el calendario del Apertura para apoyar a la Selección

Como es tradición cada lunes, los presidentes de los equipos de la Primera División se reunieron para afinar los detalles de cara al torneo Apertura 2021; en la reunión también estuvo presente Hugo Carillo, presidente de la de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), quien expuso el plan de trabajo de la selección de cara a la Octagonal de Concacaf.

El gerente de la Primera División, Óskar Cruz, confirmó ciertas cambios para este torneo Apertura, uno de ellos será la modificación del calendario para poder ayudar a la selección en su preparación para la Octagonal final rumbo a Catar. La selección tiene programado un amistoso de preparación ante Costa Rica, el cual se va a jugar con el torneo ya iniciado y hay una posibilidad de un segundo partido amistoso pero no está confirmada ni la fecha ni el rival.

Óskar Cruz aseguró que ya hay una comisión trabajando para adecuar el calendario y así no afectar el proceso de la selección mayor.

“Lo vamos a hacer como una aportación de parte de la Primera División para poder apoyar a la selección. La Octagonal no es algo a lo que estemos muy acostumbrados, nos ha costado llegar hasta acá, estamos en un buen momento de selección y lo menos que podemos hacer los equipo es apoyarlos al 100 %. En las próximas horas vamos a estar dando a conocer algunas modificaciones al calendario que estaba estipulado”, dijo el gerente, mostrando su apoyo a la selección.

El torneo dará inicio este sábado con los partidos Chalatenango vs. Platense e Isidro Metapán contra Atlético Marte; posteriormente, el día domingo, están programados los encuentros entre Once deportivo vs. Águila, Firpo ante Jocoro, Alianza contra Municipal Limeño y FAS ante Santa tecla, donde se va a llevar a cabo la inauguración oficial del Apertura 2021 .