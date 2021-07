Hugo Sánchez llama “criminales” a salvadoreños al recordar cuando jugó contra ellos

Los periodistas mexicanos vuelven a cargar contra El Salvador a las puertas del partido contra México que se disputará el próximo domingo, en el cual está el liderato del Grupo A en juego.

El periodista deportivo José Ramón Fernández del programa Fútbol Picante de ESPN inició el debate al manifestar que ha visto un equipo de El Salvador “más peleador”. “Pelea mucho, lucha mucho, mete la pierna también duro”, comentó.

“¡Estoy de acuerdo!, como son los salvadoreños. Yo creo que el partido generalmente se dificulta más cuando es obviamente es en el Cuscatlán, que ese un campo complicado para México, y tendrá que ir ahí en el Octagonal final para clasificar al Mundial”, le respondió David Faitelson, sin saber que la Federación Salvadoreña de Fútbol planea llevárselo a Estados Unidos.

Luego, Faitelson le preguntó a Hugo Sánchez, si espera un partido complicado para México el domingo, pues él conoce muy bien a los salvadoreños, cuando le tocó enfrentarlos en la eliminatoria para el Mundial de España 82 que se llevó a cabo en Tegucigalpa. Honduras.

“Suelen hacer un juego más ríspido”, le indica. “Sí. No me recuerdes”, le responde Hugo. “Tengo ahí ese recuerdito cuando nos eliminaron en Honduras (en 1981). Cuando comenzó el partido, un jugador se arrancó directamente a darme un cabezazo y me rompió la nariz con tres fisuras y desvío del tabique. Así que un criminal, pero bueno dadas las circunstancias hay que tener mucho cuidado porque sería bonito que deportivamente gane uno o gane el otro y no por dar golpes o patadas”, apuntó.