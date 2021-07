FIFA deniega solicitud a El Salvador de jugar la eliminatoria en Estados Unidos

El periodista Steven Goff, del medio estadounidense The Washington Post, anunció esta tarde que la FIFA ha denegado la solicitud a la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) de jugar la Octagonal de Concacaf en Estados Unidos, por lo que los partidos de eliminatoria rumbo a Catar deberán realizarse en el estadio Cuscatlán.

El presidente de la Fesfut, Hugo Carrillo, solicitó el cambio de sede el pasado 13 de julio, debido a las limitantes establecidas en el decreto transitorio aprobado por la Asamblea Legislativa, el cual obligaba a jugar los partidos sin público.

Esto fue antes de que tanto Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) como el Ministerio de Salud acordaran, tres días después de la aprobación del decreto, que finalmente sí podrá ingresar público a los estadios a ver partidos de fútbol, siempre y cuando el aficionado presente su cartilla con la dos dosis de vacunas contra el coronavirus.

“Recibimos la noticia que la FIFA ha denegado la solicitud de El Salvador de jugar los partidos de eliminatoria para la Copa del Mundo en Estados Unidos debido a las limitaciones de público en San Salvador. Esperando más detalles”, publicó esta tarde el comunicador.

El partido contra Estados Unidos será el 2 de septiembre, mientras que el duelo ante México está programado para el 13 de octubre.

