El Salvador desafía a México tras 12 años sin poder vencerlo

La historia y todo el entorno no pintan nada positivo para El Salvador a las puertas de enfrentarse a México este próximo domingo 18 de julio en la Copa Oro, pero el equipo de Hugo Pérez se muestra motivado para revertir la situación adversa y darle una alegría al país después de 12 años sin poder vencer a la superpotencia de Concacaf.

Con el nuevo técnico al frente, la Selecta suma puras victorias en competencias oficiales, incluidos cuatro partidos de eliminatoria mundialista y dos de Copa Oro, pero es ahora cuando se verá para qué está este grupo, en un duelo en el que también está en juego el liderato del Grupo A, lo que implicaría enfrentar a una selección menos fuerte en cuartos de final.

“Tenemos que enfrentar este partido como que si no estuviéramos clasificados porque va a ser un examen importante para nosotros: nuestra actitud, nuestro comportamiento, el enfoque que vamos a tener y, más que todo, estos partidos no se juegan todos los días, entonces tenemos que salir con una seriedad como que no hemos clasificado, de lo contrario, sabemos que México es una potencia por lo que no podemos relajarnos ni descuidarnos”, planteó Hugo Pérez.

Sobre cómo jugarle al Tri del Tata Martino, si saldrá a defenderse o tratará de tener la pelota y atacar, el técnico y los jugadores han dado pistas de que la intención es no “parquearle el bus”.

“Vamos a jugar en el estilo que hemos venido jugando y ojalá saquemos el resultado”, manifestó Walmer Martínez, uno de los legionarios “gringos” que ha respondido con gol y asistencia pese a ver pocos minutos en los dos partidos de Copa Oro.

“Hemos trabajado ritmo de juego, alta intensidad, presionar y todo lo demás”, acompañó Jairo Henríquez, quien apunta a ser titular por la banda izquierda, luego del gran desempeño que ha mostrado con Hugo Pérez.

“Si tú ves a México, de la manera que ellos juegan, con los jugadores que tiene, que son buenos, de alta calidad, entonces nos queda básicamente… esto no es ciencia… si vos te tirás atrás por ejemplo o le das la pelota, no la vas a ver, pero para nosotros lo importante es ver qué vamos a hacer y qué vamos a continuar haciendo para mejorar el juego de nosotros y a base de eso vamos a prepararnos”, apuntó el seleccionador.

Será una tarea muy difícil la que tendrá el entrenador, pues la Selecta acumula puras derrotas en los últimos siete partidos entre ambas selecciones y en los últimos tres, México le ganó por más de tres goles.

La última vez que estos dos equipos se vieron las caras fue en julio de 2017 en Copa Oro, cuando el Tri salió victorioso con un 3-1.

El Salvador debe remontarse hasta el 6 de junio del 2009 cuando fue la última vez que logró vencerlo con marcador de 2-1 en el estadio Cuscatlán con goles de Julio Martínez y Cheyo Quintanilla en la eliminatoria mundialista rumbo a Sudáfrica 2010.

¿Logrará cortar la mala racha de 12 años el equipo de Hugo Pérez? ¿O cuanto menos sacarle un empate que le deje líder? ¿O habrá que seguir trabajando duro para por lo menos acercarse?

Posible alineación de El Salvador: Mario González, Alex Roldan, Eriq Zavaleta, Ronald Rodríguez, Alex Larín; Narciso Orellana, Darwin Cerén, Marvin Monterroza, Jairo Henríquez, Joshua Pérez; Joaquín Rivas.