El refuerzo de la Selecta goleador, sociólogo, bombero, paramédico y surfista

Walmer Martínez es el segundo jugador más joven que integra la Selecta, solo superado por un mes por el defensor Ronald Rodríguez, ambos de 22 años, pero es el más “preparado” del grupo de Hugo Pérez al ser sociólogo, bombero, paramédico y, en su tiempo libre, surfista.

Nació en Santa Cruz, California, Estados Unidos, por lo que su cercanía con las olas lo llevó a practicar el surf desde pequeño.

“Afuera del fútbol, me gusta ir a surfear, eso lo hice muchos años desde pequeño, la playa me queda muy cerca y siempre me iba con una tabla a surfear en mi tiempo libre y se desestresa así uno”, reveló a la Selecta TV.

Pero aparte de ello, el extremo se esforzó mucho para obtener una beca que le permitió estudiar Sociología y practicar el fútbol a nivel universitario en Estados Unidos.

El jugador se graduó en 2020 del College of Arts, Humanities and Social Sciences en la California State University Monterey Bay, una universidad pública del condado de Monterey, California, siendo el primero de su familia en recibir un título.

“Chico de barrio, mi viaje no siempre ha sido el más fácil, me he enfrentado a la lucha y al dolor. Me he enfrentado a barreras que casi no superé, pero aquí estoy hoy, un niño de un barrio de escasos recursos siendo el primero en su familia en recibir un título. Deja que tu dolor sea tu mayor fortaleza. Todo es posible mi gente”, publicó en su momento tras recibirse.

Pero también tiene una faceta como bombero y paramédico, dos experiencias muy enriquecedoras para él, movido por su deseo de ayudar a la gente.

“Antes de estudiar Sociología, estudié de bombero y de médico técnico de emergencia, eso en realidad es algo que quería porque me gusta ayudar a la gente. En mi vida han pasado muchas cosas en momentos que yo necesitaba ayudar a alguien y no podía, por eso creo que me enfoqué en eso. Cuando comencé a estudiar me encantó ayudar a la gente y las diferentes formas como uno puede usar las manos y la mente”, amplió.

Walmer asegura que ahora su madre, de origen salvadoreño, está muy orgullosa de él porque ahora también tiene la oportunidad de representar a su país.

Y ha demostrado que tiene cualidades, pues en los tres partidos de fase de grupo de Copa Oro se le va visto madera, al aportar una asistencia contra Guatemala, un gol contra Trinidad y Tobago y una de las chances más claras generadas frente a México, cuando la Selecta cambió totalmente tras su ingreso y el de Amando Moreno.

“Mi madre está muy emocionada y feliz de que yo represente al país de ella, mi país también, y para ella es algo muy grande que yo esté en la televisión”, dijo, sonriendo.

Walmer debutó con El Salvador en la goleada de 0-7 frente a Islas Vírgenes e hizo su primer gol en la victoria de 3-0 frente a Antigua y Barbuda en la segunda fase de la eliminatoria mundialista, con un tanto al 85’ en el estadio Cuscatlán.

“Es algo muy emocionante escuchar a todos los fanáticos que están gritando el himno, uno se siente como que tiene un respaldo por detrás, que nos están ayudando en todo, lo que sea, gane o pierda ahí está la afición”, indicó.